嘉市檜意森活村歷史建築修復保留火災痕跡

民國113年8月火災，經近2年修復竣工的嘉義市檜意森活村T09歷史建築今天舉行新棟札安奉祈福儀式；由於火災後修復非單純重建，讓建築「自己說故事」，保留火災歷史痕跡。

根據農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞稿，修復方式及保存取捨歷經討論，決定保留火災留下歷史痕跡，結合文化資產防災教育，除恢復原有樣貌，也成為承載歷史記憶、訴說建築生命歷程的重要文資。

林鐵及文資處表示，整體修復秉持「修舊如舊、歷史層疊」理念，優先保留原有材料、延續傳統工法，重現木構建築工藝美，也刻意讓新、舊修復構件保有適度差異，民眾可清楚辨識原有構件與後續修復新增部分，真實呈現建築走過火災、重新站立過程。

林鐵及文資處說，T09歷史建築過去有天花板，民眾無法看見屋頂木構架，天花板由於火災完全燒毀，未來希望讓更多人近距離欣賞傳統木構工藝美，修復後不再恢復原有天花板，透過燈光設計完整展現屋頂木構架力學美與匠師精湛工藝。

林鐵及文資處長王昭堡表示，完成修復並重新安奉棟札，代表建築硬體重生與文資歷經災害後重新與城市、民眾連結重要一步。

王昭堡說，建物後續點交煙波公司營運，林鐵及文資處將持續督導營運團隊落實文資保存責任，也將管理空間使用及展示擺設，避免營運過程損害修復構件。