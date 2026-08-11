台西獅子會發動18個團體 清理海螺圓環台西門面煥然一新

響應國際獅子會「慈善為本、快樂服務」年度主題，台西獅子會今天號召雲林縣內多達18個獅子會，結合海巡署偵防分署雲林查緝隊等單位，共約150人在台西海園「海螺圓環」展開盛大的清潔日淨灘活動，會長郭佩瑄說，一上午清出1.2公噸垃圾，回收物0.65公噸，藉以拋磚引玉，籲請民眾愛護環境，提升台西旅遊環境。

郭佩瑄指出，台西海螺是鄉內著名地標，也是台西鄉的門面 ，每天來賞海垂釣的遊客日增，旅遊環境品質的維護相形重要，因此號召縣內多達18個獅子會、地方政府、企業及社區民眾共同投入環境清潔，以實際行動守護家鄉。

郭佩瑄說， 150名參與人員沿著圓環及周邊海堤進行清理，短短約兩個小時清出1.2公噸垃圾，回收物0.65公噸，以寶特瓶、玻璃瓶等廢棄回收物居多，也有漁網、浮標等漁業廢棄物，經一番清理，海園地區煥然一新，期待民眾做好分類，記得隨手將廢棄物帶走，共同維護環境。

獅子會300E-1區總監陳榮泰表示，獅子會長期投入環境保護、社會公益及社區服務，環境永續已成為全球共同關注的議題，今天百人掃街淨灘，期能喚起更多民眾重視環境保護不是一天的活動，而是一輩子的責任，讓「今天一起撿垃圾，明天一起守護地球」，成為全民運動。

台西獅子會一口氣發動18個獅子會及團體合力清理台西門面的海螺圓環一帶環境，讓五港碼頭園區煥然一新。記者蔡維斌／攝影

台西獅子會一口氣發動18個獅子會及團體合力清理台西門面的海螺圓環一帶環境，讓五港碼頭園區煥然一新。記者蔡維斌／攝影