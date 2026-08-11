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新光三越中山店將熄燈！議員憂台南舊城商機外移 籲推核心觀光示範街區

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南國華友愛、海安路商圈假日人潮聚集，但店家也面臨道路占用取締等經營困境，市議員陳怡珍（右）今質詢時建議，應打造府城核心觀光示範街區。圖／取自南市議會直播
台南國華友愛、海安路商圈假日人潮聚集，但店家也面臨道路占用取締等經營困境，市議員陳怡珍（右）今質詢時建議，應打造府城核心觀光示範街區。圖／取自南市議會直播

台南舊城區是府城發展最早、觀光人潮最密集的核心區域，近年大型品牌設點卻逐漸往東區、南區等地移動，如今鄰近舊城區的新光三越中山店也將熄燈，有議員憂心商機持續外移，呼籲市府應思考如何強化舊城區商業環境，避免人潮與消費力逐漸流失。

市議員蔡宗豪表示，備受台南民眾期待的IKEA確定今年底以「店中店」型態進駐南紡購物中心，成為台南首家IKEA，顯示國際品牌看好台南消費市場，也讓民眾採買家具不必再跨縣市，不過，相較於大型品牌持續往舊城區外布局，鄰近舊城區的新光三越中山店即將熄燈，未來如何優化招商環境、吸引優質品牌進駐，將成為市府經濟發展的重要課題。

他指出，雖然現任市府任期進入尾聲，仍應持續思考台南產業與商業發展方向，除爭取大型品牌進駐外，也應讓既有商圈維持競爭力，才能真正把人潮轉化為消費與就業機會。

市議員陳怡珍則提到，舊城區內的國華友愛商圈、海安路商圈目前假日人潮眾多，去年就吸引超過三千一百萬人次造訪，每月平均觀光人潮約兩百五十萬人次，但店家卻頻繁面臨違規占用道路遭檢舉、警方開單等問題，恐讓業者在經營上有所顧慮，也可能影響商圈活力。

陳怡珍建議，市府可研議將國華友愛、海安路等區域規畫為「府城核心觀光示範街區」，在特定時段、特定區域提供店家適度經營空間，在兼顧交通與公共安全的前提下，讓商家有更友善的營業環境，也提升遊客步行體驗。

她說，舊城區好不容易累積觀光人潮與商業聚落，若因管理問題導致店家逐漸退出、人潮流失，未來要重新聚集商機並不容易，市府應及早規畫。

對此，台南市經發局表示，關於「觀光示範街區」概念，將持續與商圈理事長及自治會溝通，尋求商業發展與交通規範之間的平衡。

台南舊城區面臨大型品牌外移，火車站前商圈的新光三越台南中山店也將熄燈，市議員蔡宗豪（右）今質詢時憂心商機逐漸外移，要求市府應讓既有商圈維持競爭力，把人潮轉化為消費與就業機會。圖／取自南市議會直播
台南舊城區面臨大型品牌外移，火車站前商圈的新光三越台南中山店也將熄燈，市議員蔡宗豪（右）今質詢時憂心商機逐漸外移，要求市府應讓既有商圈維持競爭力，把人潮轉化為消費與就業機會。圖／取自南市議會直播

新光三越 議員 台南

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