交通部實勘南捷深綠線 將助市府加速審議作業

台南捷運深綠線可行性研究已進中央審查階段，交通部今天勘查計畫路線、沿線環境條件、車站轉乘規劃和重大工程議題，也將協助台南市政府加速後續審議作業。

南市府交通局說，交通部勘查深綠線、台鐵善化站、新市站與捷運綠線、藍線延伸線等主要轉乘站，且對維修機廠和跨越高鐵工程議題意見交流，以利掌握計畫內容及捷運計畫加速審議。

交通局表示，深綠線規劃採高架式單軌建置，全線約21.3公里，共設14座車站與1座維修機廠，路線南起市道182銜接藍延線，往北沿高鐵橋西側路廊布設，於新市區轉向進南科特定區，再轉向東止於善化站。

未來深綠線將和捷運藍延線、綠線、黃線及善化站轉乘，透過大眾運輸導向發展（TOD）策略提升公共運輸場站可及性和整體公共運輸服務品質，打造便捷安全軌道運輸路網。

交通局說，深綠線銜接藍延線往北到南科與善化區，將連結沙崙與南科產業發展引擎，打造科技運輸廊帶，強化科技產業聚落。

台南捷運第1期藍線已進入工程發包階段，藍延線、紅線、深綠線與綠線可行性研究提送中央審議，黃線可行性研究進行到期中階段，新增橘線可行性研究案也向中央申請經費補助。