山區長輩沒手機也能收強震警報 雲林首個村里數位廣播系統啟用

「沒有手機的長輩，怎麼收到強震警報？」雲林縣政府與中華電信合作打造村里數位廣播系統，並以古坑鄉永昌村為示範點，今（11日）日啟用，不只可透過手機或行政電話遠端播音，還能介接中央氣象署強震、國家級即時警報，自動觸發廣播。雲林縣長張麗善表示，未來將擴及全縣392個村里，將傳統村里廣播升級為智慧防災系統。

雲林縣首套村里數位廣播系統今在古坑鄉永昌村啟用，原有10支廣播器全部汰換為數位設備，經費約300萬元。鄉長林慧如表示，以往要到村辦公處才能啟動廣播，現在村長、鄉公所人員拿起手機就能遠端播音，現場實測直接以手機撥打公所電話，就能啟動廣播，對幅員廣大的山區尤其方便。

林慧如說，傳統村里廣播最大的問題就是設備廠商不一、維修不易，加上山區訊號與天候影響，常出現音量太小、音質不清楚的情況，尤其下雨天，常常聽不清楚到底在廣播什麼，數位廣播系統方便又清晰，公所目前已籌措經費，草嶺、樟湖將列為下一波優先建置區域。

縣府計畫處長李明岳表示，縣府先前到南投縣仁愛鄉參訪，仁愛鄉公所因山區許多長輩沒有手機，公部門即使透過數位管道發布訊息，也未必能讓所有人收到，因此全鄉斥資3千萬元建制數位廣播系統，雲林縣古坑鄉位居山區，同樣有此困境，因此縣府先在古坑鄉永昌村建置數位廣播系統作為示範點。

張麗善表示，數位廣播除了改善聽不清楚、音質不均等問題，並將傳統廣播與國家級災害警報結合，可自動判讀中央氣象署強震、災害即時警報並啟動廣播，尤其針對長者及行動不便者，爭取避難的黃金時間，未來將逐步擴及全縣392個村里。

李明岳指出，雲林若全面推動數位廣播系統，初估約需6億元經費，縣長張麗善傾向一次建置、分期給付，逐步完成全縣布建。

雲林縣政府與中華電信合作打造村里數位廣播系統，並以古坑鄉永昌村為示範點，今（11日）日啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府與中華電信合作打造村里數位廣播系統，並以古坑鄉永昌村為示範點，今（11日）日啟用，圖為示範數位廣播器。記者陳雅玲／攝影