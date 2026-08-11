台南菜奇鴨等2年拚MIT卻變Made in China挨批 經發局回應了

台南市市場處人氣吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」推出後掀起收藏熱潮，近期卻有民眾在官方授權地點購買玩偶，發現標籤竟標示「Made in China」。市議員沈震東今質詢說，市府過去強調尋找「台灣製造」，讓民眾苦等2年，最終仍買到中國製娃娃，質疑市府誠信及推動在地產業決心。

沈震東說，菜奇鴨、夜奇鴨IP玩偶發展至今，創造極高的授權金與買氣，更深受市民與觀光客喜愛，過去市府曾多次對外談及，為落實市長黃偉哲要求「台灣製造」，耗時2年時間，積極找尋國內合適的製造廠商，因此導致商品上市時程延宕。

他指出，自己近期到西市場響應購買支持菜奇鴨、夜奇鴨玩偶，但翻看標籤，2支玩偶赫然標示「Made in China」，且菜奇鴨帽簷上原先寫「Team Tainan」也變成「Sweet Tainan」。

沈震東質疑，民眾相信台南市政府會提供MIT產品，且南市府也不斷在跨年或各大活動強調，給予民眾的娃娃是MIT，但現在市場上賣給大眾的卻是陸製品？「那這兩年到底在堅持什麼？」。

他強調，並非反對世界供應鏈概念，但市府最後的成果與當初承諾背道而馳，不僅錯失最好的行銷時機，恐讓支持在地文創的市民感到失望。

對此，經發局回應，市府對於授權產品或自製產品（OEM）的基本要求，都希望以「非紅供應鏈」為原則，並以品質、內容及造型為宣傳重點，若產品設計比例在台灣達5成以上，通常都會爭取標示為MIT。

經發局也坦言，台灣目前甚少有廠商願意大量生產類似玩偶，該批標註「中國製造」的娃娃主要是授權IP委外的廠商供應，而該製造廠商也曾授權製作迪士尼玩偶，品質有一定的保障，不過後續也會希望廠商能盡量找尋東南亞的製造商。