矽品喊土地不夠 張麗善羨慕嘉義縣喊話：拜託部長輕輕揮一筆綠色通關

矽品精密雲林斗六廠今（11日）動土，預計投資近千億元，經濟部長龔明鑫直言是科技業單一重大投資案。矽品精密副董事長張衍鈞致詞時表示「我們土地還不夠」，2028年前將持續擴廠。雲林縣長張麗善當場向龔明鑫喊話，強調她很羨慕嘉義縣多個科技園區都好了，雲林不缺水電、土地，「拜託部長輕輕揮一筆，可以讓雲林重大建設綠色通關」。

張衍鈞表示，半導體正處於「黃金10年」，2026年至2028年是產業快速爆發的關鍵階段，矽品早已超前部署、搶占先機，「我們是跑得最快的，但我們土地還不夠」。他指出，2028年前矽品仍會持續擴廠，只要土地及基礎建設條件到位，不排除持續加碼雲林。

張麗善表示，雲林非常歡迎企業進駐，而且不缺水電，麥寮電廠甚至供電到嘉義，湖山水庫也供水到嘉義，雲林具備承接高科技產業的基礎條件。

至於土地，張麗善指出，中科虎尾園區二期持續擴展，縣府透過國土計畫增加約400公頃城鄉發展區，另有褒忠農業機械產業園區約260公頃，以及台糖單一地主持有、超過1600公頃土地，縣府目標就是打造下一代高科技產業鏈，讓產業群聚在雲林成形。

張麗善說，矽品斗六廠所在地為雲林科技工業區，雲科工與中科虎尾園區都是前縣長張榮味任內推動設立；但後來長達14年雲林沒有新增工業區，如果再不急起直追，恐被彰化、嘉義夾殺，她上任7年多來全力推動「9＋1」共10個產業園區。

但至今僅古坑農業產業加值園區歷經6年努力才實現動土招商，其餘如斗六電動車、斗南交流道特定區物流、大北港科技及麥寮綠色科技等產業園區，現已送至內政部都委會審查，拜託部長「輕輕揮一筆」，讓雲林重大建設綠色通關。

張麗善也透露，虎尾產業園區最近已獲農業部通過土地變更，目前正進行三方會談，希望加速促成；另外，麥寮工商綜合港去年已動土，未來3年若企業進駐雲林，可透過麥寮港直接與國際接軌，提升產業物流效率。

張麗善坦言土地變更程序繁瑣，她非常羨慕嘉義縣大埔美、馬稠後及嘉義科學園區通通都好了，我要很努力地奮戰到底，「部長，雲林縣的實力不容小覷，應該給我們更多更多的支持」，雲林絕對具有後發先至的潛力，盼中央加速重大建設，讓雲林迎接下一波高科技產業投資潮。