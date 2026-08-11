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水上鐵路高架拖近16年 審計室點政策變更、議員嘆「時間就是金錢」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
縣議員黃榮利認為縣府應正視長年未解的交通瓶頸，加速推動高架化。圖／翻攝畫面
縣議員黃榮利認為縣府應正視長年未解的交通瓶頸，加速推動高架化。圖／翻攝畫面

水上鐵路高架化喊了近16年仍未定案，嘉義縣審計室今天在縣議會臨時會報告2025年度決算審核結果，點出水上鐵路高架化自2010年辦理可行性研究，截至2024年3月底仍未確定具體方案，不利城鄉均衡發展；後續提出的「擴大水上基地整體發展」替代方案又因政策變更未再續送交通部審查，要求縣府儘早確認是否終止。縣議員黃榮利、王啓澧、詹琬蓁接力追問，要求縣府別再讓地方繼續等下去。

黃榮利表示，水上鐵路高架化推動多年，目前平交道每逢列車通過，車流容易回堵至台1線，不僅影響交通，也增加行車風險。他認為縣府應正視長年未解的交通瓶頸，加速推動高架化。

王啓澧也說，水上鐵路高架化是地方重大建設，15年來經過多次評估、投入規畫經費，至今仍沒有具體成果，希望縣府在翁章梁任內全力推動，不要讓水上鄉親繼續等待。

詹琬蓁則把矛頭指向政策反覆。她引用審計報告表示，縣府過去因高架化未獲核定，另提出「水上大車站大平台」替代方案，但可行性研究後來又因政策改變未續送交通部審查。她追問大平台目前是否終止、是否可能產生履約爭議，經發處表示已沒有執行，目前也沒有廠商提出違約金等履約爭議。

詹琬蓁質疑，縣府花錢委託規畫，最後報告沒有繼續推動，政策一再改變，不僅浪費公帑，也耗掉寶貴時間。她說，大平台方案約拖了5年，當時縣府提出多項路線方案最後都面臨可行性問題，「時間就是金錢」，若當年政策方向早早確定，水上高架甚至可能與嘉義市鐵路高架化同步推進。

她並表示，水上鐵路高架過去估算約103億元，如今受營建成本等因素影響，「現在沒有203億，我告訴你都做不起來」，認為政府重大建設更應重視決策效率及執行力。

面對質疑，縣長翁章梁先表示，目前縣府方向就是推動高架化；對於為何曾轉向大平台替代方案，他進一步回應，正是因為當時爭取鐵路高架化整個出狀況，才會尋求替代方案，「如果高架化當初核定過，就沒有大平台」。

詹琬蓁則認為，問題正是在高架化未獲核定後，縣府是否持續積極爭取，以及提出替代方案前有沒有充分評估可行性。她表示，從2010年至今已歷經近16年，期間投入的規畫成本、政策轉折及時間成本，都應重新檢討。

審計室此次除要求縣府儘早確認替代方案是否終止，也點出委外辦理鐵路高架化方案擇選時，未依契約規定的目標年進行運輸需求分析預測等問題。從審計報告到3名議員接連質詢，水上鐵路高架化再度成為縣政焦點，地方等待近16年後，何時能從可行性研究真正走向實質建設，仍待縣府與中央提出具體進度。

議員王啓澧希望縣府在翁章梁任內全力推動，不要讓水上鄉親繼續等待。圖／翻攝畫面
議員王啓澧希望縣府在翁章梁任內全力推動，不要讓水上鄉親繼續等待。圖／翻攝畫面

嘉義縣審計室主任陳幸惠今天在縣議會臨時會報告2025年度決算審核結果，當中有關水上鐡路高架化政策一案，引發議員接力追問。圖／翻攝畫面
嘉義縣審計室主任陳幸惠今天在縣議會臨時會報告2025年度決算審核結果，當中有關水上鐡路高架化政策一案，引發議員接力追問。圖／翻攝畫面

縣議員詹琬蓁質詢表示，「時間就是金錢」，若當年政策方向早早確定，水上高架甚至可能與嘉義市鐵路高架化同步推進。圖／翻攝畫面
縣議員詹琬蓁質詢表示，「時間就是金錢」，若當年政策方向早早確定，水上高架甚至可能與嘉義市鐵路高架化同步推進。圖／翻攝畫面

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