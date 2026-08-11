台南市「小黃公車」橘1、橘5及橘7今天通車，市長黃偉哲主持典禮，宣布3條路線上線，其中橘7是安定區首條小黃公車路線。

黃偉哲表示，小黃公車兼具機動與便利性，是補強偏鄉公共運輸缺口的重要政策，2019年推行以來全市已累計開通52條路線，服務超過50萬人次，市府將持續優化路網規畫，讓小黃公車深入更多有需求的社區，讓市民都能享有便利的公共運輸服務。

黃偉哲表示，小黃公車對補足偏鄉公共運輸服務相當重要，橘1、橘5及橘7路線讓服務範圍再擴大，尤其橘7可直達安南醫院，方便安定及周邊地區民眾就醫、就學及洽公。橘5則串聯善化、官田及六甲等地，提供雙向交通服務，也方便六甲地區民眾往返南科。

黃偉哲說，小黃公車提供「公車的花費、計程車的享受」，設籍台南65歲以上持敬老卡及身心障礙者持愛心卡可免費搭乘，充分展現政府照顧偏鄉長輩與弱勢族群用心。民眾只需提前一天電話或APP預約，即有彈性接送服務。特別感謝交通部資源支持及在地里長協助，市府團隊將持續完善偏鄉交通路網，提供市民更便利的公共運輸服務。

交通局表示，橘1「西衛開元宮－開靈宮」，由既有公車路線轉型為小黃公車營運，每日8班固定班次深入善化胡厝里、西衛開元宮，以及大內區三崁溝、埤子腳、大山腳、竹湖子等地區；另麻豆新樓醫院、大內區三崁天后宮、竹湖奉天寺及南寶球場等地設預約站牌，方便偏遠地區民眾就醫。橘1每天上午下午各1班次繞駛善化國中供學生通學。

橘5「善化轉運站－六甲」原客運服務轉型小黃公車，每日6固定班次，以小黃公車機動靈活特性深入官田區茄拔、官田渡子頭等聚落，預約服務方便居民往返。

橘7「胡厝寮－安南醫院」新闢路線，也是安定區首條小黃公車路線，採9人座車型每日8固定班次。路線由善化胡厝寮出發，直達安南醫院，沿途行經安定蘇厝、安定區公所、管寮、許中營及港口等聚落，並銜接安定國中及和順國中；另港尾社區活動中心設預約站牌，可滿足居民洽公就醫及通學等需求。

交通局指出，小黃公車每日預約時間上午6時至晚上10時。2人以上即可共乘，最遲須搭車前1日下午5時前，電話或「大台南公車APP」小黃公車專區預約；預約地點也不限站牌，站牌1公里範圍內均可預約到府接送，讓民眾搭乘更加便利。

市府表示，小黃公車收費比照一般公車，使用電子票證搭乘可享基本里程免費等優惠。持市民卡、敬老卡及愛心卡也可免費搭乘，提供民眾經濟又便利交通選擇。橘1、橘5及橘7由成功汽車公司台一大車隊服務，電話06-3319555。

台南市「小黃公車」橘1橘5及橘7今通車，安定區首條小黃公路線橘7上路。圖／交通局提供