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台南新車站亮相 站前商圈繁華卻不再 議員：市府別只辦活動拚振興

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南火車站前北門路、青年路一帶過去是重要商業聚落，隨消費型態及商圈重心轉移，近年繁華程度不如過往，市議員蔡筱薇今質詢時，要求市府提出振興及轉型方案。聯合報系資料照
台南火車站前北門路、青年路一帶過去是重要商業聚落，隨消費型態及商圈重心轉移，近年繁華程度不如過往，市議員蔡筱薇今質詢時，要求市府提出振興及轉型方案。聯合報系資料照

台南鐵路地下化工程即將進入尾聲，近期新車站陸續掛上招牌也吸引不少關注，未來站前交通樞紐即將翻新改變，然而，站前商圈指標性百貨新光三越中山店10月底熄燈，面對商圈持續沒落，市議員蔡筱薇今質詢時，要求市府提出商圈振興及轉型計畫，盡快協助地方商圈復甦。

蔡筱薇指出，過去站前商業生活圈受惠於百貨業帶來消費人潮，隨着台南火車站門面改建及站前廣場施工，北門路、青年路等周邊商圈面臨嚴峻挑戰；北門路曾是年輕人聚集的運動商店與書店等，但隨著大型商場陸續往其他區域布局，加上消費型態與商圈重心改變，如今繁華大不如前。

她認為，經發局應跳脫過去「每年給予20萬、50萬補助辦活動」等固定模式，畢竟單次性市集或活動無法帶來長久繁榮，建議應納入地方區公所、文化局等單位，結合周邊歷史建築與古蹟，發展深度導覽與街區改造，吸引年輕族群與文創產業進駐。

此外，蔡筱薇也提出「文創廊道散步平台」構想，結合東區大福公園、馬雅各青年公園、西竹圍之丘、知事官邸、教會公報社及成大商圈等，利用鐵路地下化後的地面空間，縫合中西區與東區的斷層，把未來新車站所帶來的人流真正留下來。

對此，經發局回應，市府已針對站前商圈進行市場調查，發現該區域消費族群仍以年輕人及外籍移工為主，目前仍以持續輔導商圈，透過辦理年輕族群喜好的活動活絡經濟為主，後續也會將「文創廊道散步平台」構想跨局處整合建議納入未來規畫。

經發局強調，鐵路地下化是站前商圈翻轉的契機，未來隨着鐵路地下化完成，東西側空間將達成全面「縫合」，屆時該區有望成為台南市規模最大的商業核心；這段期間商圈店家受工程影響困境，將與財稅局研議，針對受影響嚴重店家研擬稅賦減免的可能性。

台南站前商圈過去仰賴百貨及周邊商業人潮，如今面臨消費型態改變與工程衝擊，市議員蔡筱薇（右）今質詢時，要求市府提出振興及轉型方案。圖／取自南市議會直播
台南站前商圈過去仰賴百貨及周邊商業人潮，如今面臨消費型態改變與工程衝擊，市議員蔡筱薇（右）今質詢時，要求市府提出振興及轉型方案。圖／取自南市議會直播

新光三越台南中山店預計10月底熄燈，外傳將由台茂接手，地方也關注後續商圈人流是否能維持。圖／新光三越台南中山店提供
新光三越台南中山店預計10月底熄燈，外傳將由台茂接手，地方也關注後續商圈人流是否能維持。圖／新光三越台南中山店提供

議員 台南 新車

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