取締毒酒駕及無照扣車 台南保管空間面臨壓力

台南市警察局全力取締毒駕、酒駕及無照駕駛，讓扣車保管空間面臨壓力，全市5處公有拖吊車輛保管場整體使用率逾8成，逾期未領車輛拍賣也從每半年1次增至每2個月1次。

台南市警察局統計，台南市5處公有拖吊車輛保管場，整體使用率約82%，其中汽車約71.4%、機車約92.4%，機車保管空間相對吃緊；今年4月已要求各分局建立查扣車輛未入場前發還機制，減少車輛進入保管場。

在處理逾期未領車輛方面，警方將拍賣頻率從每半年1次增至每2個月1次，今年1月至2月共拍賣汽、機車803輛，3月至4月預定拍賣894輛，透過提高拍賣頻率，加速逾期未領車輛去化及保管空間周轉。

台南市長黃偉哲今天也視察東區拖吊車輛保管場，聽取市警局簡報各拖吊保管場使用情形，他要求警方持續檢討移置、發還及拍賣流程，加速保管空間周轉，讓有限場地發揮最大效益。

黃偉哲表示，拖吊制度目的在於維護道路交通秩序與公共安全，並非增加民眾負擔。市府將持續支援警方依法執法，精進保管場管理及跨局處排程機制，妥善處理違規移置車輛，兼顧執法效率與市民用路安全。