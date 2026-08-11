夏令營轉型才有市場 雲林家扶導入數位科技生活新元素孩子爆滿

夏令營如果只有課輔和文康，即便免費很難吸引孩子了！雲林家扶中心10多年來辦暑期夏令營，發現孩子興趣缺缺，近年積極轉型和企業社團合作，導入更多元的手機操作、電影、數位機器人，今年更在惟仕同濟會贊助下，陪孩子走進古坑山區爬樹探險、學沖咖啡，樂趣無窮，三天「玩中學」孩子都還嫌不夠。

這場惟仕同濟會和台灣同濟兒童其金會共同贊助的夏令營，由惟仕會長鐘迎愷、秘書長江進義等多人陪伴家扶學童上山，探索著名古坑咖啡的奧秘，從鮮紅咖啡果實的生長史，到陶壺生豆烘焙、手工磨粉到沖泡，孩子首次體驗親手沖咖啡技巧，新鮮有趣，發現原來咖啡香氣滿溢「得來不易」。

「玩科技、不迷網」為讓孩子了解科技世界與生活關係，也介紹手機與網路世界的功能和運作，引導孩子建立正確網路使用觀念；並結合程式設計及機器人體驗課程，提升科技素養與邏輯思考能力，同時也導入互動式的防詐技巧，學會遇到陌生訊息、不明連結或網友邀約時如何分辨求助，孩子很感興趣，也學了不少網路新知，直說「回家可教爸媽爺爺和阿嬤上網不要受騙」。

尤其看見自己組裝的機器人動起來「太酷了！」，每項課程都很好玩，上課不會那麼無趣，這是小朋友共同的感受。

家扶督導歐厚成指出，雲林家扶照顧約1700名學生，因家長偏向加強孩子課業，許多人參加坊間課輔，曾使家扶暑期活動曾減至只剩5人，因此決定轉型，起初規畫魔術、英文、電影，人數略有增長，後來積極與企業社團合作，主打戶外、數位多元體驗，跳脫課業侷限，不僅人數從個位數增加至現在80人，光一個暑假就辦了多達23個活動。

惟仕同濟會長鐘迎愷表示，暑期營隊導入生活學習，看到孩子快樂中學習，累積了自信與勇氣，提升數位安全與科技應用能力，讓家扶孩子也能迎向數位時代的挑，生活充實不迷「網」，很有意義。