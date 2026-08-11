古蹟變市集、變舞台很藝術 雲林全國古蹟日摘下東京、倫敦設計雙金

雲林縣府策劃的2025雲林全國古蹟日流動藝術饗宴，在新完成修復的虎尾眷國眷村推出「築蹟眷影」，把斷垣殘壁、舊屋老舍變藝術市集、歌劇舞台，破舊眷區再現活力，充滿可開創性，一口氣摘下日本東京設計獎（Tokyo Design Awards）及英國倫敦設計獎（London Design Awards）概念設計組公共空間類金獎，國際雙金落袋，展現雲林「文資之城」的潛實力，再次站上國際舞台發光發熱。

「築蹟眷影」去年9月在虎尾建國眷村文化園區登場，以歷史建築及聚落空間為核心，突破傳統靜態參觀形式，邀請壞鞋子舞蹈劇場及希舞集聚舞蹈劇團走入眷舍、巷弄與聚落之間，透過移動式展演，讓舞者、觀眾與建築空間彼此交會，結合飲食、市集及多元體驗，使文化資產從靜態保存進一步成為可親近、可參與的生活場域，展現歷史空間與當代藝術相互融合的創新可能。

縣長張麗善說，這次連獲雙金，代表雲林投入文資保存、修復與活化的努力成果，也展現歷史建築活化再生，重新走入民眾生活的歷史價值，值得喝采。

文觀處長謝明璇表示，「築蹟眷影」以文化資產作為舞台，從場域既有的建築紋理、歷史記憶與空間特色出發，透過表演藝術、飲食體驗及民眾參與，讓眷舍、巷弄及聚落空間共同成為文化敘事的一部分，重啟文化資產與當代生活的對話。此次獲得金獎肯定，也顯示文化資產可透過跨域策展與創意轉譯，展現更多元的公共價值及活化的可能性。

謝明璇說，雲林多處文化場域近年獲選文化部首屆「全國百大文化基地」，「二崙分駐所眷舍」亦獲今年國家卓越建設獎金質獎，「築蹟眷影」再摘下東京、倫敦金獎，展現雲林文化深度與活力，也是所有工作團隊最大的鼓舞。

剛修建不久的虎尾眷村，不僅成為雲林觀光新亮點，推出「築蹟眷影」把刻滿歷史痕跡的眷戶當舞台，不凡的藝術演出，加上文創市集融入生活，榮獲日本和倫敦設計雙金。圖／文觀處提供

剛修建不久的虎尾眷村，不僅成為雲林觀光新亮點，推出「築蹟眷影」把刻滿歷史痕跡的眷戶當舞台，不凡的藝術演出，加上文創市集融入生活，榮獲日本和倫敦設計雙金。圖／文觀處提供

剛修建不久的虎尾眷村，不僅成為雲林觀光新亮點，推出「築蹟眷影」把刻滿歷史痕跡的眷戶當舞台，不凡的藝術演出，加上文創市集融入生活，榮獲日本和倫敦設計雙金。圖／文觀處提供