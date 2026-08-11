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台南玉井蓋活動中心 結合托育、防災

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市政府昨動土興建玉井區多功能活動中心，將整合里民活動、托育服務、防災備援、多功能教室等機能。圖為完工模擬畫面。圖／南市府提供
台南市政府昨動土興建玉井區多功能活動中心，將整合里民活動、托育服務、防災備援、多功能教室等機能。圖為完工模擬畫面。圖／南市府提供

台南楠西、南化、玉井、左鎮等山區館舍資源不足，市府於玉井果菜市場對面興建玉井區多功能活動中心，昨動土，將成在地人口密集區的重要公共設施；居民認為，山區場館常被借用辦外燴，希望未來顧慮維護。

玉井區公所指出，涵蓋玉井精華地帶的玉井里、玉田里現有人口五一五七人，約占全區人口近半，迄今無專屬活動中心，目前使用的建築為一九八六年興建的舊圖書館，圖書館遷移後改作里活動中心及社會福利服務中心使用，兩里實際可以使用空間各僅約廿坪，長期難以滿足里民集會、研習及各項社區活動需求。

市府與相關機關多年協調整合土地資源，最終擇定玉井國中舊宿舍用地興建新的活動中心，也讓閒置空間轉型，總經費七千九百萬元，規畫興建地上三層建築，總樓地板面積三五三坪，預計後年完工，整合里民活動、托育服務、防災備援、多功能教室等多元機能，三樓規畫公設民營托嬰中心，預計自二○二八年起可收托零至二歲幼童廿四名。

市長黃偉哲參加動土典禮指出，新中心將打造兼具社區交流、育兒支持與防災功能的新據點。

一名山區居民認為，山區缺場館空間，民眾常用區里活動中心、體育館辦活動、宴席，尤其常叫外燴，擺桌椅容易刮壞場地等設備毀損，也弄髒環境，希望未來明訂空間用途、規範，且管理要用心，避免變成少數團體或人員使用。

托育 台南

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