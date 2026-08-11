功能不足 台南新化規畫運動場館 挨批黑箱

運動中心已成重要生活機能，台南現有以及興建中全民運動中心共七處，卻獨缺山區，多名議員爭取設在新化區，為此市府擬投入一億五千多萬元蓋「新化桌球及羽球館」，居民直言，需要的是更多功能運動中心；議員也批未與地方討論，淪黑箱作業。

新化區長李義隆說，此場館規畫內容確定之前，會邀請在地民眾參與討論。

台南現有中西區永華國民運動中心、與中信科大合作打造新市全民運動中心、與長榮大學聯手打造歸仁全民運動中心，另，市府推動安南、新營、永康、仁德區全民運動館ＲＯＴ案，目前安南和新營館已完成簽約，永康和仁德館完成最優申請人評選。

南市幅員遼闊，與新化交界的左鎮、大內一路到玉井、南化、楠西等山區都沒有大型運動場館，議員余祝青、李偉智都爭取能於新化增設。區長李義隆說，新化體育公園內多年前設的槌球場荒廢多時，年初區公所寫計畫書爭取新建羽球與桌球場館，體育局評估可行並補助規畫費，擬投入約一億五千萬元，將爭取市府年度預算，預計明、後兩年執行。

議員余祝青說，規畫過程迄今沒有在地里長、民眾參與討論，連她都是看到市府預算書才知情，且設計圖只見六面羽球場和四張桌球桌，功能偏少，難怪鄉親會質疑黑箱；她認為，新場館應重新檢視定位，評估加入匹克球、重訓、瑜伽等項目的空間，也應納入觀眾席，否則不利承辦正式或大型賽事，避免淪為功能單一或一般社區中心。

「需要的是更多功能的場館」，一名附近居民直言，希望盤點地方運動需求，兼顧多元運動、訓練、賽事。

李義隆說，設計圖館內規畫羽球、乒乓球場，是因去年南市桌球委員會在新化辦桌球賽，借用廢棄廠房，他到場聽到反映希望政府興建標準場館，加上附近新化國小是羽球重點學校，才會以這兩項運動為主，聽到相關反映也認為應設觀眾席，場館也應具擴充功能，供其他運動項目或地方活動使用，增加使用效率。