北市抽驗網購醃漬食品20件 1件朴菜防腐劑超標

網購日益普及，台北市衛生局今天發布，6月上旬前後，抽驗20件網購醃漬食品的結果，計有1件取樣朴菜防腐劑苯甲酸超標，已請平台下架停售。

衛生局發布資訊指出，這次抽驗的20件購醃漬食品，包含醃漬蔬菜13件、蜜餞食品5件、醃漬及脫水蔬果2件，進行防腐劑、甜味劑、漂白劑及著色劑等食品添加物檢驗，結果有1件的防腐劑苯甲酸每公斤0.8公克，高於標準值每公斤0.6公克。

衛生局表示，這件產品為朴菜，已請網購平台下架；因為商行位在雲林縣斗南鎮，已移請雲林縣衛生局依法行政。

衛生局補充，檢出防腐劑超標已違反「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，可依違反食品安全衛生管理法第18條規定，以同法第47條第9款規定處分業者新台幣3萬元以上、300萬以下罰鍰。