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號稱全國第一個「由下而上」的漁電共生場域 今台南動工
台南市南瀛養殖生產協會第二期漁電共生場域今動工，結合施工中第一期，總裝置容量將達26.3 MWp（百萬峰瓦），每年可發電超過3200萬度（32 GWh）綠電，業者說，這也是全國第一個「由下而上」的漁電共生場域。
台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉表示，協會目前有15位會員參與此案，面積約33公頃。她指出，只要堅持養殖優先，做好設計、施工及後續管理，漁電共生可以兼顧養殖生產、環境保護與綠能發展。
動土儀式由農業部次長黃昭欽、台南市副市長趙卿惠、農業部漁業署長王茂城、經濟部能源署長吳志偉、蔡阿玉等人主持。黃昭欽指出，這個案子由漁民主動找光電業者合作，依養殖業實際需求自行設計規畫，是全國第一個「由下而上」的漁電共生場域。
蔡阿玉說，除建立平台管理機制，由光電廠商提供人事費用，協助個別養殖業者落實產銷履歷的生產紀錄；另基於養殖需要，要求滴水線要離岸3米以上，基樁間距6米以上，以及落柱的養殖池留設捕撈區等，相關模式及標準，也被農業部納入作為「漁電共生專業分工」政策參考，希望建立外界對漁電共生更健康看法。
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