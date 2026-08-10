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縱橫客運業數十載 和欣客運總裁離世今告別式

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國道客運龍頭和欣客運創辦人楊錦元今天舉行告別式，業界認為，客運版圖應不受影響。記者謝進盛／攝影
國道客運龍頭和欣客運創辦人楊錦元今天舉行告別式，業界認為，客運版圖應不受影響。記者謝進盛／攝影

出身台南佳里的國道客運龍頭和欣客運創辦人楊錦元上月12日在佳里家中離世，享壽79歲，今天舉行告別式。楊錦元縱橫客運業數十載，因營運早已上軌道，業界認為，客運版圖應不受影響。

家屬今天舉行告別式，有民眾發現數十輛和欣客運上午在佳里市區繞行送楊錦元最後一程，業者也證實，今天是創辦人告別式，特別用13輛和欣客運車隊陪伴，從公司辦公室一路前往國道，感謝楊錦元這一生付出。

業界人士說，楊錦元外號「楊仔頭」，早年經營野雞車起家，憑著靈活的手腕便嶄露頭角。1989年政府輔導非法客運合法化、成立統聯客運時，他是重要大股東之一，後因經營理念不合退股，1999年在台南自創和欣客運。2000年後國道客運進入戰國時代，楊錦元面對尊龍、阿羅哈客運業者強打隨車小姐服務，砸重金率先導入「頭等艙」等級豪華白金臥艙、電動按摩座椅與個人影音娛樂累積口碑，也吸引特定族群客源，後更與高鐵市場成功區隔，奠定其市場霸主。

其經營路線包括7500：台南－國道1號－台北市、7504：板橋區－國道3號－台中市、7505：板橋區－國道3號－台南市、7506：台中－國道1號－嘉義、7511：台北市－國道1號－台中港、7512：新營－高雄、7513：台北市－高雄市。

此外也經營台中市區公車160高鐵台中站、161高鐵台中站至文修停車場。

楊錦元晚年逐漸淡出第一線經營，並將事業交棒給長子楊豐文與次子楊尚書。楊豐文更把握高雄市公車處推動民營化契機，成立漢程客運接手市區多條關鍵路線，2019年進軍大台南公車，成為台南第4家公車業者。

不過，楊豐文被控洗錢案上月底遭收押，向看守所申請戒護奔喪，獲監所核准於告別式前6天、8月4日返家奔喪。楊豐文戴著手銬腳鐐被警方押解返回老家，在父親靈堂前跪拜上香送別。

而楊豐文弟弟楊尚書2004年7月2日在原台南縣七股鄉遭惡龍張錫銘犯罪集團綁架。家屬支付3600萬元贖金後，楊尚書在山區被囚禁16天後7月18日平安獲釋更成話題。

國道客運龍頭和欣客運創辦人楊錦元今天舉行告別式，業界認為，客運版圖應不受影響。記者謝進盛／攝影
國道客運龍頭和欣客運創辦人楊錦元今天舉行告別式，業界認為，客運版圖應不受影響。記者謝進盛／攝影

和欣 客運 客運業

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