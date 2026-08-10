105年歷史再現 嘉義城隍夜巡9/11登場

照片取自嘉義市政府

一年一度、名揚國際的宗教文化盛事「2026城隍夜巡諸羅城」將於9月11日登場，當天將迎來睽違105年的海內外宮廟神尊齊聚，夜巡環節更結合光影、極限特技的演出，讓傳統與現代激盪出全新的文化火花。

嘉義市長黃敏惠表示，宗教文化是凝聚人心的重要力量。嘉義市透過宗教民俗活動，不僅保存珍貴的文化資產，更為城市注入活力與溫暖。「2026城隍夜巡夯枷解厄」入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，融合中元普渡與輪普文化，不僅是嘉義市極具代表性的民俗文化資產，更承載地方信仰與人文情感。城隍夜巡夯枷解厄亦榮獲2026旺旺中時臺灣旅遊大賞肯定，充分展現嘉義宗教文化觀光的深厚底蘊。今年城隍廟持續創新，融合傳統信仰與科技互動體驗，讓更多民眾深入認識宗教文化，同時邀集臺南、彰化、臺北及新加坡等海內外宮廟共襄盛舉，呈現嘉義走向國際、國際走進嘉義的文化交流成果，讓世界看見嘉義獨一無二的宗教文化魅力。

民政處長楊張建南表示，今年將重現1921年嘉義城隍賽會盛況，邀請臺南祀典大天后宮鎮南媽、彰化南瑤宮彰化媽，以及臺南市小南城隍廟、臺北關渡宮、松山霞海城隍廟、新加坡兀蘭蓮天宮等海內外宮廟共襄盛舉，展現眾神齊聚、跨國宗教文化交流的盛況。

民政處指出，9月11日下午5時30分將由城隍廟出發，展開消災解厄科儀「夯枷」及「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽踩街，晚間6時20分於中央噴水圓環推出國際嘉年華大秀「綏靖城隍鳳凰高展」。由國際鉑金級編導鄭子墉操刀，結合光影、極限特技與烈火美學，帶來「火舞鳳凰」與「百鳥朝鳳」等精彩演出，展現嘉義市獨特的宗教節慶魅力。

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