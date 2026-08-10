聽新聞
0:00 / 0:00

105年歷史再現 嘉義城隍夜巡9/11登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

一年一度、名揚國際的宗教文化盛事「2026城隍夜巡諸羅城」將於9月11日登場，當天將迎來睽違105年的海內外宮廟神尊齊聚，夜巡環節更結合光影、極限特技的演出，讓傳統與現代激盪出全新的文化火花。

嘉義市長黃敏惠表示，宗教文化是凝聚人心的重要力量。嘉義市透過宗教民俗活動，不僅保存珍貴的文化資產，更為城市注入活力與溫暖。「2026城隍夜巡夯枷解厄」入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，融合中元普渡與輪普文化，不僅是嘉義市極具代表性的民俗文化資產，更承載地方信仰與人文情感。城隍夜巡夯枷解厄亦榮獲2026旺旺中時臺灣旅遊大賞肯定，充分展現嘉義宗教文化觀光的深厚底蘊。今年城隍廟持續創新，融合傳統信仰與科技互動體驗，讓更多民眾深入認識宗教文化，同時邀集臺南、彰化、臺北及新加坡等海內外宮廟共襄盛舉，呈現嘉義走向國際、國際走進嘉義的文化交流成果，讓世界看見嘉義獨一無二的宗教文化魅力。

民政處長楊張建南表示，今年將重現1921年嘉義城隍賽會盛況，邀請臺南祀典大天后宮鎮南媽、彰化南瑤宮彰化媽，以及臺南市小南城隍廟、臺北關渡宮、松山霞海城隍廟、新加坡兀蘭蓮天宮等海內外宮廟共襄盛舉，展現眾神齊聚、跨國宗教文化交流的盛況。

民政處指出，9月11日下午5時30分將由城隍廟出發，展開消災解厄科儀「夯枷」及「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽踩街，晚間6時20分於中央噴水圓環推出國際嘉年華大秀「綏靖城隍鳳凰高展」。由國際鉑金級編導鄭子墉操刀，結合光影、極限特技與烈火美學，帶來「火舞鳳凰」與「百鳥朝鳳」等精彩演出，展現嘉義市獨特的宗教節慶魅力。

聚傳媒

嘉義 城隍 歷史

延伸閱讀

苗縣府表揚優秀演藝團隊 宣告年度精采演出自9月5日起登場

阿里山貴賓館整修工程獲獎 展現文化資產保存成果

中元普渡怎麼拜？代辦宮廟TOP10出爐！

馬來西亞喬治市藝術節 台灣原民文化展多元風貌

相關新聞

號稱全國第一個「由下而上」的漁電共生場域 今台南動工

台南市南瀛養殖生產協會第二期漁電共生場域今動工，結合施工中第一期，總裝置容量將達26.3 MWp（百萬峰瓦），每年可發電超過3200萬度（32 GWh）綠電，業者說，這也是全國第一個「由下而上」的漁電共生場域。

台南玉井蓋活動中心 結合托育、防災

台南楠西、南化、玉井、左鎮等山區館舍資源不足，市府於玉井果菜市場對面興建玉井區多功能活動中心，昨動土，將成在地人口密集區的重要公共設施；居民認為，山區場館常被借用辦外燴，希望未來顧慮維護。

功能不足 台南新化規畫運動場館 挨批黑箱

運動中心已成重要生活機能，台南現有以及興建中全民運動中心共七處，卻獨缺山區，多名議員爭取設在新化區，為此市府擬投入一億五千多萬元蓋「新化桌球及羽球館」，居民直言，需要的是更多功能運動中心；議員也批未與地方討論，淪黑箱作業。

縱橫客運業數十載 和欣客運總裁離世今告別式

出身台南佳里的國道客運龍頭和欣客運創辦人楊錦元上月12日在佳里家中離世，享壽79歲，今天舉行告別式。楊錦元縱橫客運業數十載，因營運早已上軌道，業界認為，客運版圖應不受影響。

台南永康汙水下水道工程持續推進 中華路開挖施工拚年底完成管線布設

台南市永康區人口持續增加、家庭廢汙水排放壓力大。市府水利局推動永康汙水下水道系統建設，中華路段汙水管線布設預計12月31日前完成。呼籲用路人行經施工路段時遵循現場指示、減速慢行，共同維護施工人員及道路使用安全。

古蹟也要光裝 台南點亮11處古蹟建築打造夜間府城新魅力

台南城市光環境改造計畫歷經3年規畫與推動，串聯府城11處重要古蹟，目前已完成原台南州會、原台南合同廳舍、原台南愛國婦人會館、祀典武廟、大天后宮、開基武廟、開基靈祐宮及廣安宮等8處光環境改造，台南孔廟、興濟宮暨大觀音亭及國立台灣文學館等場域也將於年底陸續完工，透過光影重新詮釋古蹟建築，展現府城入夜後不同於白晝的文化魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。