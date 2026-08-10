台南市永康區人口持續增加、家庭廢汙水排放壓力大。市府水利局推動永康汙水下水道系統建設，中華路段汙水管線布設預計12月31日前完成。呼籲用路人行經施工路段時遵循現場指示、減速慢行，共同維護施工人員及道路使用安全。

水利局指出，地下汙水管線推進施工範圍自大橋火車站至中華路740號一帶，目前中華路740號前混合車道正進行工作井立坑作業，預計24日完成。

水利局表示，中華路是永康重要交通幹道，汙水管線屬系統主幹管，除管徑較大，施工深度也較深，工作井最深約18公尺，所需機具體積大、種類多，作業時迴轉半徑亦較大，為兼顧施工安全及工程效率，現場交通維持設施需較大範圍圍設，施工期間也將視現場狀況機動調整交通維持措施。

施工期間將調撥南下1車道供北上車輛通行，並於施工區域前後各配置疏導人員協助引導車流；非施工時段則儘量恢復車輛通行，降低對交通的影響。水利局表示，團隊目前持續趕工，以縮短工期為目標，立坑作業完成後將盡速後續工序，降低對用路人影響。

水利局說，工程除須克服既有地下管線障礙及管線遷移等問題，也需與捷運藍線、人行道改善等重大建設計畫協調施工時程及空間，團隊將持續整合各項工程介面，並依現場實際施工情形滾動檢討交通維持措施。

水利局說，已自中華路591號附近中央分隔島起，沿線設置6處道路施工告示牌，提醒駕駛人注意道路縮減、減速慢行，並視交通狀況提前改道。施工期間也將依現場車流及工程需求，機動調整施工位置、交通維持設施及交通疏導人員配置，必要時增加人力協助引導車流；每日施工完成將立即恢復南下快車道及北上車道通行，盡可能降低施工對交通的影響。

台南永康汙水下水道工程持續推進， 中華路開挖施工拚年底完成管線布設。圖／水利局提供