古蹟也要光裝 台南點亮11處古蹟建築打造夜間府城新魅力

台南城市光環境改造計畫歷經3年規畫與推動，串聯府城11處重要古蹟，目前已完成原台南州會、原台南合同廳舍、原台南愛國婦人會館、祀典武廟、大天后宮、開基武廟、開基靈祐宮及廣安宮等8處光環境改造，台南孔廟、興濟宮暨大觀音亭及國立台灣文學館等場域也將於年底陸續完工，透過光影重新詮釋古蹟建築，展現府城入夜後不同於白晝的文化魅力。

市長黃偉哲黃偉哲表示，「佛要金裝、人要衣裝，古蹟也要光裝」，許多國際知名景點如羅浮宮、林肯紀念堂、熊本城等，本身即具有深厚歷史與建築之美，夜間再透過適當的光影雕琢，更能展現與白天截然不同的風貌。許多國際景點經過夜間光影打造後，更增添令人感動、值得留戀的氛圍，台南也應該讓既有的文化資產在夜間重新被看見。再經專業團隊以燈光妝點，可讓這些文化資產在夜間展現另一種動人的生命力。

黃偉哲指出，台南城市光環境改造從原台南州會、原台南合同廳舍、原台南愛國婦人會館等場域開始，陸續延伸至開基靈祐宮、祀典武廟、大天后宮、開基武廟及廣安宮等古蹟，未來還將持續點亮更多重要文化場域，讓民眾在夜晚漫步府城時，也能欣賞台南歷史建築與古蹟經由光影呈現的細節，創造值得駐足、流連的夜間城市景觀。

黃偉哲也以安平老街為例表示，過去安平老街常在傍晚6、7點後人潮消退，商家也陸續關門，形成「遊客沒理由留下、商家也沒理由營業」的循環；未來若能透過光影打造夜間景觀，讓老街、宮廟及市區指標性建築呈現不同面貌，將有助延長遊客停留時間，打造「太陽下山後，美麗燦爛的台南」。

文化局長黃雅玲表示，夜晚的台南擁有與白天截然不同的文化風情，古蹟、廟宇與歷史街區在適度而細膩的光影襯托下，更能展現建築細節與歲月留下的痕跡。推動「光．在」計畫，邀集獲獎團隊以「適度用光」為理念改善11處古蹟光環境，減少光害並尊重文資本體，帶領民眾感受夜間府城魅力。記者會同步首播宣傳片「跟著神明去旅行」，透過影像串聯信仰與歷史街區。

除了照明改造成果，8月底至9月下旬將推出「光．在」系列活動，包含「光．在走」夜間走讀、「光．在場」美學講座、「光．在現」古蹟演出及「感光培力」人才培訓，邀請專家與民眾從多元視角閱讀建築與歷史。

文資處表示，「光．在」是兼具文資保存、美學教育與觀光發展的長期建設，盼藉此帶動夜間文化旅遊。即日起開放線上報名，詳情可至 Accupass 搜尋「光．在」或關注「臺南市文化資產管理處」臉書粉專。

台南市政府今辦理「光‧在」府城，台南11處古蹟光環境發表記者會，讓城市不只白天光彩奪目，夜晚也能呈現不同風貌，並規畫夜間走讀、美學講座與現地演出8月底登場。記者吳淑玲／攝影

台南市政府今辦理「光‧在」府城，台南11處古蹟光環境發表記者會，讓城市不只白天光彩奪目，夜晚也能呈現不同風貌，並規畫夜間走讀、美學講座與現地演出8月底登場。記者吳淑玲／攝影

原台南州會光環境改造。圖／台南市文資處提供

愛國婦人會館光環境改造。圖／台南市文資處提供

原台南州會光環境改造。圖／台南市文資處提供