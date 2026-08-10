阿里山貴賓館整修工程獲獎 展現文化資產保存成果

林保署嘉義分署辦理「縣定古蹟阿里山貴賓館整修工程」，榮獲2026國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎，展現文化資產保存、歷史建築修復及公共工程品質卓越成果。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿，阿里山貴賓館為縣定古蹟，原為日本皇族接待所，分署歷經8年多調查、規劃、設計與施工，秉持文化資產保存精神，依循歷史文獻及原始設計圖，以傳統工法結合現代建築設備，完整保存建築特色，同時提升使用機能，讓百年古蹟重現風華。

嘉義分署表示，阿里山貴賓館依據「國有財產法」第28條但書及「國有非公用文化資產標租作業要點」辦理公開標租，已有業者承租，目前正進行後續作業，未來將結合餐飲服務、特色商品銷售、藝文展覽、住宿及遊程體驗等多元經營模式，以落實文化資產保存與永續經營。

嘉義分署說明，阿里山貴賓館整修工程榮獲國家卓越建設獎肯定，不僅是對工程品質及文化資產修復成果的高度肯定，更象徵阿里山貴賓館邁入保存與活化並重的新里程碑。

嘉義分署表示，未來將持續秉持永續發展理念，結合公私協力推動文化資產活化再利用，打造兼具歷史、人文及環境價值的優質公共建設。