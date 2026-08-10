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墾青閩南建築推古風婚禮、漢服體驗 盼吸遊客回流

中央社／ 屏東縣10日電

面臨國旅觀光困境，擁有特色閩南式建築的墾丁青年活動中心，與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作打造包套古風婚禮漢服寫真，並推出5大特色遊程，盼藉沉浸式體驗吸引遊客回流。

墾丁青年活動中心今天宣布與「蘇拉蜜」合作，於園區內成立「蘇拉蜜．綰青絲」品牌基地，推動「南國古韻x大宅囍事」中式古禮婚禮專案，將墾青閩南大宅院落轉化為一站式中式古禮婚禮與寫真體驗基地；雙方在中心舉辦古風時尚走秀後，簽訂合作意向書。

墾丁青年活動中心總幹事翁嘉賢表示，墾丁近年受少數攤販不當買賣行為影響，作為國旅知名品牌負面評價趨高，在地觀光業者都很努力在挽回形象；青年活動中心擁有特色閩南式建築群，希望發揮特色吸引人流進入墾丁，為地方注入觀光能量。

翁嘉賢說，除了新推出的古風婚禮，從文定、娶親、拜別到婚宴包套式服務，讓新人親友因此來到墾丁觀光；今年初也推出漢服體驗，目前先提供給中心住客，活動頗受好評，未來會與其他民宿業者合作，以「一加一大於二」方式推動觀光發展。

蘇拉蜜婚紗總監蔡佳玲表示，閩南建築蘊含深厚華人文化內涵，希望透過建築導覽結合有趣漢服體驗，吸引年輕世代了解、傳承文化，並吸引國內外遊客回流；過去遊客來到墾丁，多半是喝酒、玩水，她希望大家看見恆春半島獨特之美，生態面如鵝鑾鼻觀星，人文面如恆春民謠等，將旅遊提升為文化及生態體驗。

墾丁青年活動中心表示，墾青由國寶級建築大師漢寶德所規畫設計，以古色古香閩南紅磚大宅、燕尾馬背建築風格聞名，有經典閩南式建築住宅博物館之稱，為賦予傳統建築全新生命力，近年推動顧客體驗價值與沉浸式體驗，盼打破傳統觀光旅宿模式；5大特色遊程包含漫遊古城趣、探閩式建築、秘境墾丁藍、享漢服體驗及生態大自然。

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