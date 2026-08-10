防汛生力軍！新營O幹線雨水下水道首期工程啟用

台南市政府投入5168萬元辦理第一期新營O幹線雨水下水道工程日前完成，今年汛期已加入防汛任務，隨著防汛生力軍加入，可望改善新營區南紙社區積淹水老問題。

南市府水利局表示，新營區南紙社區現況雨水多依地勢排入建業排水，再往北匯入新營中排；惟受限於現況地形及下游新營中排渠道容量趨近飽和，強降雨時容易發生排水流路壅塞、退水緩慢情形。市府依據108年「台南市新營區雨水下水道系統檢討規畫」，推動O幹線雨水下水道系統，從整體水路重新配置排洪方向。

水利局說明，整體改善計畫共分3期執行。本次完成的第一期工程新建寬3.0公尺、高2.4公尺O幹線箱涵312公尺，並設置2台每秒0.5立方公尺（0.5 cms）移動式抽水機。設施投入運轉後，可分流建業排水洪量、增加約1,455立方公尺滯洪空間，並於外水位較高時協助抽排，有效提升整體排水效率。

水利局進一步表示，後續將持續推動第二、三期工程及建業抽水站。抽水站規劃每秒18立方公尺（18 cms），已完成用地盤點及可行性評估，將續辦用地取得、都市計畫變更與爭取中央補助。待全計畫改建與連通完成後，可將原B幹線管段上游及O幹線逕流量往南銜接至建業排水明溝，再由抽水站抽排入急水溪，減輕新營中排負荷，健全南新營地區整體排水系統。

台南新營O幹線雨水下水道首期工程啟用，可望改善新營區南紙社區積淹水老問題。記者謝進盛／翻攝