雲林家扶夏令營轉型 80學童走讀古坑遠離網路

雲林家扶中心年年舉辦營隊，10年前不敵坊間課輔班競爭，出席人數不佳，開始轉型朝生活育樂營發展，場場爆滿；惟仕同濟會今天帶著80名學童走讀古坑，遠離網路。

根據雲林家扶中心統計概況，扶助家庭約1000戶、照顧1700名孩子，其中國小生約500名。

雲林家扶暑期國小夏令營今天舉辦始業式，惟仕同濟會長鐘迎愷率領會友陪伴80名家扶國小學童走進古坑鄉，化身山林探險家、咖啡達人，並結合程式機器人體驗，學習網路安全與防詐知識，迎向數位時代的挑戰。

雲林家扶中心督導歐厚成提到，早期家扶在寒暑假開設營隊以輔導課業為主，但參與人數不踴躍，家長偏向讓孩子到坊間課輔班，提升課業競爭力或培養專長。因此家扶跳脫課輔框架，朝生活育樂營發展，帶學童走出戶外，透過做中學、學中做，充實課外知識，光是今年暑假安排23個活動就場場爆滿。

鐘迎愷表示，現今孩子成長於數位科技快速發展世代，除培養閱讀、學習及人際互動能力，更需建立正確網路使用觀念與防詐意識。認同雲林家扶中心透過夏令營結合自然教育、在地文化及數位學習的課程設計。支持讓孩子透過探索與體驗累積自信，學會團隊合作，也培養保護自己的能力。

就讀國小4年級的張同學首次接觸程式設計及機器人課程，看見自己組裝的機器人動起來，直呼好酷。李同學則說，透過防詐闖關遊戲，學會遇到陌生訊息、不明連結或網友邀約時，要懂得停、看、想，並主動向家人或老師求助。