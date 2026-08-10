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露天資收場熬30年終於有遮蔽 雲林東勢斥資3千萬升級

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉清潔隊資收場原為露天環境，鄉公所爭取中央經費，並由縣府及公所共同投入近3000萬元，在原址打造全新的資源回收貯存場，今揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣東勢鄉清潔隊資收場原為露天環境，鄉公所爭取中央經費，並由縣府及公所共同投入近3000萬元，在原址打造全新的資源回收貯存場，今揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣東勢鄉清潔隊資收場原為露天環境，過去每天收運約2至3噸資源回收物，清潔隊員不分晴雨露天工作，鄉公所爭取中央經費，並由縣府及公所共同投入近3000萬元，在原址打造全新的資源回收貯存場，今揭牌啟用，除增設雨遮、21類細分類貯存區，也納入人車分流、休息室、盥洗設施及洗車台，提升資收效率與清潔隊員工作環境。

東勢鄉資源回收貯存場今天揭牌，由鄉長張健福主持，副縣長陳璧君、雲林縣環保局副局長黃富義、縣議員蔡永富、東勢鄉民代表會主席劉家瑋及公所清潔隊長林孟佑等人出席。

張健福表示，原資收場已營運約30年，場內空間有限，各類回收物只能以水泥塊堆疊區隔，地面也沒有完整鋪面，清潔隊員長期在露天環境工作，遇到大太陽得忍受高溫，雨天則得穿著雨衣作業，工作環境惡劣。

東勢鄉清潔隊每天分兩條路線收運資源回收物，平均約有2至3噸進場，除了隊員工作環境不佳，回收車也長期停放戶外，因東勢鄉靠海，海風夾帶鹽分，車輛容易受到鏽蝕，因此公所積極爭取資收場升級，改善整體作業環境。

鄉公所向環境部資源循環署爭取2398萬356元補助，重新打造資源回收貯存場，再搭配縣府補助342萬6050元及公所自籌170萬4357元，總經費達近3000萬元。新場域有加蓋雨遮，場區地坪全面鋪設混凝土，並摻配20％玻璃砂再生材料，細分類貯存區增加至21類，讓資源回收物能更精準分類，提升回收物品質及後續再利用價值。

林孟佑表示，新場域全面改善作業動線，場內採人車分離，降低清潔人員與回收車輛交錯的風險，並增設隊員休息室、盥洗設施，讓第一線人員工作之餘有更完善的休息及生活空間；另設置重型車輛洗車台，可減少車輛進出造成的揚塵。

陳璧君表示，過去東勢舊場域受到空間及設備限制，多少影響資源回收效益，如今新貯存場啟用，不僅改善分類空間不足問題，也讓清潔隊員擁有更安全、舒適的工作環境，希望新場域啟用後，能進一步提升資源回收效率，也讓第一線清潔隊員安心工作。

雲林縣東勢鄉清潔隊資收場原為露天環境，鄉公所爭取中央經費，並由縣府及公所共同投入近3000萬元，在原址打造全新的資源回收貯存場，今揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣東勢鄉清潔隊資收場原為露天環境，鄉公所爭取中央經費，並由縣府及公所共同投入近3000萬元，在原址打造全新的資源回收貯存場，今揭牌啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林 環保局 張健福

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