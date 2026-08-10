台南玉井多功能活動中心新建今動土 提供社區集會研習托育等服務

台南市「玉井區多功能活動中心新建工程」今天動土，市長黃偉哲與地方各界見證。新建總經費7900萬元，規畫興建地上3層建築，總樓地板面積353坪，預計後年完工。

市府表示，新中心整合里民活動、托育服務、防災備援及多功能教室等多元機能，改善玉井、玉田兩里長期活動空間不足，也將活化市中心閒置公有土地，打造兼具社區交流、育兒支持與防災功能新據點。

玉井區公所指出，玉井里及玉田里現有人口5157人，約占全區人口近半，卻至今無專屬活動中心，目前使用1986年興建的舊圖書館；圖書館遷移後改作里活動中心及社會福利服務中心使用，兩里實際可使用空間各僅約20坪，長期難以滿足里民集會、研習及各項社區活動需求。在市府與相關機關多年協調整合土地資源，最終擇定玉井國中舊宿舍用地興建，讓閒置空間轉型為服務市民的重要公共設施。

活動中心三樓規畫公設民營托嬰中心，經費主要來自中央補助2250萬元，預計自2028年起可收托0-2歲幼童24名，期盼多元服務整合，提供地方更完善的活動與交流空間，強化山區育兒支持、社區照顧及災害應變量能。

黃偉哲指出，工程預計工期400個工作天，市府將積極督促工程進度與品質，期盼工程如期如質、儘早完工，提供玉井居民更優質、便利的休閒活動與公共服務空間，讓活動中心成為地方交流、學習及生活的重要據點。

台南市玉井區多功能活動中心新建今動土 提供社區集會研習托育等服務。圖／台南市政府提供