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身障創業不孤單 雲林祭貸款利息租金設備補助 他靠這筆錢挺過疫情翻身

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺「三指餐飲部」負責人洪崇朔是輕度肢體障礙者，創業不久即碰上新冠肺炎疫情，透過縣府租金及設備補助度過疫情衝擊，後來轉型研發肉桂捲、鹽可頌，現穩定經營中。圖／雲林縣政府提供
雲林縣西螺「三指餐飲部」負責人洪崇朔是輕度肢體障礙者，創業不久即碰上新冠肺炎疫情，透過縣府租金及設備補助度過疫情衝擊，後來轉型研發肉桂捲、鹽可頌，現穩定經營中。圖／雲林縣政府提供

為協助身心障礙者跨出創業第一步，雲林縣政府除有創業貸款最高一百萬元的利息補貼，另提供營業場所租金最高每月1萬元、最長2年補助，創業設備最高補助5萬元，並結合專業團隊提供創業評估、諮詢及資源媒合。今年受理申請至11月30日止，有創業意願的身障者把握機會申請，降低創業初期負擔。

縣府自2015年起開辦身心障礙者創業租金及設備補助，其中租金補助最高每月1萬元、最長2年，創業設備最高補助5萬元。西螺「三指餐飲部」負責人洪崇朔是輕度肢體障礙者，創業不久即碰上新冠肺炎疫情，內用受限、營收驟降，店面一度難以為繼，透過縣府租金及設備補助度過疫情衝擊，後來轉型研發肉桂捲、鹽可頌，現穩定經營中。

洪崇朔說，縣府提供租金及設備補助，讓他有喘息時間重新思考營運方向，在經營壓力稍微減輕後，他投入烘焙產品研發，從肉桂捲開始反覆試作，約花半年逐步調整出穩定配方，再透過三輪車街頭販售、良心商店等方式拓展通路。

統計至今，雲林縣身障創業租金補助共補助2人，創業設備補助則有4人受惠。勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，身障者創業比一般人更不容易，縣府除提供身障創業最高100萬元內貸款的7年內利息補貼，也盼藉由租金及設備補助，減輕創業初期的資金壓力，並透過專業團隊陪伴創業者從商業模式、財務管理、行銷到資源取得，落實創業計畫。

張世忠指出，縣府希望身心障礙者不只是被協助就業，也能擁有自主選擇創業的機會，透過政策資源降低創業門檻，讓有能力、有想法的身障者走出自己的路。

雲林縣身心障礙者創業租金及設備補助，依規定，申請人須領有身心障礙證明，設籍並居住雲林縣6個月以上，年滿20歲至65歲，具創業意願及工作能力，今年申請期間至11月30日止，符合資格且有創業意願的身障者，可提出申請。

除資金補助外，縣府也提供創業評估、諮詢輔導、專業課程及資源媒合，有創業想法或需要協助者，可洽雲林縣政府勞動暨青年事務發展處，電話（05）552-2855。

雲林縣西螺「三指餐飲部」負責人洪崇朔是輕度肢體障礙者，創業不久即碰上新冠肺炎疫情，透過縣府租金及設備補助度過疫情衝擊，後來轉型研發肉桂捲、鹽可頌，現穩定經營中。圖／雲林縣政府提供
雲林縣西螺「三指餐飲部」負責人洪崇朔是輕度肢體障礙者，創業不久即碰上新冠肺炎疫情，透過縣府租金及設備補助度過疫情衝擊，後來轉型研發肉桂捲、鹽可頌，現穩定經營中。圖／雲林縣政府提供

雲林縣西螺「三指餐飲部」負責人洪崇朔是輕度肢體障礙者，創業不久即碰上新冠肺炎疫情，透過縣府租金及設備補助度過疫情衝擊，後來轉型研發肉桂捲、鹽可頌，現穩定經營中。圖／雲林縣政府提供
雲林縣西螺「三指餐飲部」負責人洪崇朔是輕度肢體障礙者，創業不久即碰上新冠肺炎疫情，透過縣府租金及設備補助度過疫情衝擊，後來轉型研發肉桂捲、鹽可頌，現穩定經營中。圖／雲林縣政府提供

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