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粉紅超跑路線出爐！白沙屯媽祖國慶連走2天嘉義街巷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
白沙屯拱天宮天上聖母三媽祖將於10月9、10日蒞臨嘉義市，參與大福興宮建廟360周年贊境活動。圖／截自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯拱天宮天上聖母三媽祖將於10月9、10日蒞臨嘉義市，參與大福興宮建廟360周年贊境活動。圖／截自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯媽祖粉紅超跑」10月將在嘉義市連走2天，完整路線今天出爐。白沙屯拱天宮官方臉書公布嘉義贊境公告及路關圖，天上聖母三媽祖應邀參與嘉邑大福興宮建廟360周年活動，10月9、10日連續2天巡行嘉義市區，兩天均於上午8時出發，10日中午並將停駕嘉義市政府。

依拱天宮公布行程，三媽祖10月9日上午7時預計抵達重慶路與漢口路口紅壇，與香燈腳會合，上午8時配合大福興宮贊境行程出發，在嘉義市區巡行賜福，中午停駕南天門太子行宮用餐，下午繼續走訪市區街巷，晚間返回大福興宮駐駕，供信徒參拜祈福。

10月10日上午8時，三媽祖再由大福興宮起駕，持續巡行嘉義市區，中午將停駕嘉義市政府午餐休息，下午繼續行程，沿途走訪宮廟及地方團體，晚間再回到大福興宮駐駕。

此次贊境適逢大福興宮建廟360周年，拱天宮也邀請全國香燈腳陪伴三媽祖走訪嘉義市區街巷，感受諸羅城風土民情。參與贊境的香燈腳可配戴白沙屯進香橘色小帽，方便沿途識別。

拱天宮提醒，友宮贊境活動採自主參加，不受理報名，香燈腳食宿及交通須自行安排。由於嘉義市區遊客多、交通繁忙，建議信眾多使用大眾運輸，遊覽車或自家車輛避免沿途跟隨。

拱天宮表示，白沙屯媽祖行蹤向來隨興，經常有出其不意的行轎動向，此次贊境原則上配合主辦宮廟規畫的行程與時間，實際路線以大福興宮發布的路關圖為主，也提醒香燈腳注意禮節、珍惜食物及落實環保。

白沙屯拱天宮今天公布嘉義贊境路關圖，「粉紅超跑」將連續2天巡行嘉義市區，期間停駕大福興宮、嘉義市政府等處。圖／截自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯拱天宮今天公布嘉義贊境路關圖，「粉紅超跑」將連續2天巡行嘉義市區，期間停駕大福興宮、嘉義市政府等處。圖／截自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯拱天宮今天在官方臉書公布嘉義贊境公告及最新路關圖，天上聖母三媽祖10月9、10日將連續2天巡行嘉義市區。圖／截自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯拱天宮今天在官方臉書公布嘉義贊境公告及最新路關圖，天上聖母三媽祖10月9、10日將連續2天巡行嘉義市區。圖／截自白沙屯拱天宮臉書

粉紅超跑 國慶 白沙屯媽祖 嘉義 拱天宮

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