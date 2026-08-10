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台南3海龜遭漁網纏繞擱淺 海巡救援後送海生館

中央社／ 台南10日電

台南市七股區頂頭額沙洲昨天傍晚出現3隻遭漁網纏繞擱淺的活體海龜海巡署人員獲報前往救援，發現3隻都疑似受傷且活動力趨於微弱，通報國立海洋生物博物館接回照護。

海巡署南部分署第一一岸巡隊北堤安檢所所長林志謙今天接受媒體聯訪表示，昨天傍晚6時許，海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾撥打118報案專線，指稱在台南市七股區頂頭額沙洲發現3隻活體海龜遭漁網纏繞，受困擱淺於沙洲。

林志謙表示，北堤安檢所人員隨後攜帶裝備趕赴現場救援，為避免傷及海龜，小心翼翼運用刀具，順利將3隻海龜身上纏繞漁網剪除，成功脫困。

林志謙提到，初步經國立海洋生物博物館人員辨識，2隻為綠蠵龜、1隻為欖蠵龜，均屬青少年個體，身長介於32至42公分間、寬介於32至39公分間，活動力都已趨於微弱，分別有頭部擦傷及背甲尾端破損情形，先行載返北堤安檢所實施暫置與保濕，後續交由海生館接回醫療照護及安置。

林志謙指出，海龜為珍貴保育類野生動物，民眾於海域、岸際如發現海龜或其他保育類野生動物受困、擱淺及受傷，可撥打海巡署118報案專線，海巡署將以最快速度派員前往處置。

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