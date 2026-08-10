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流露在地鹽分文學風打造特色郵局 佳里興郵局今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南佳里興郵局今啟用，外牆建物刻結合在地鹽分地帶文學氣息，希望融合當地文學歷史背景，成為當地美學地標。 記者謝進盛／攝影
台南佳里興郵局今啟用，外牆建物刻結合在地鹽分地帶文學氣息，希望融合當地文學歷史背景，成為當地美學地標。 記者謝進盛／攝影

竣工逾2年多的台南佳里興郵局好事多磨，在各界期盼下，今上午辦理喬遷啟用，2層樓外牆建物刻結合在地鹽分地帶文學氣息，希望融合當地文學歷史背景，成為當地美學地標。

編制為台南郵局第97支局的佳里興郵局，原位於佳里興市場旁，因不敷使用，2001至2004年間，就已取得佳里興郵局新址基地土地。然當時因內部評估未通過，該土地一度未能順利動工，曾規畫改為出租，後又因故擱置。

直至2020年辦理動工招標作業，歷經建物成本上漲多次流標，2022年在地方里長、居民與立委郭國文等人協調並成功爭取追加新建經費後才順利決標，前年完工總經費約3700萬元。

今上午辦理竣工典禮，郭國文、中華郵政經營策略委員會副主委康嘉芳、台南郵局局長邱世賢、佳里區長林耿漢、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等人與會，現場安排佳興國小舞獅隊及佳興里長林黃秋香帶領里民表演炒熱氣氛。

該郵局約101坪，為2層樓建物，1樓營業大廳寬敞明亮，配置有全新數位化叫號系統，開幕期間郵局也推出「開幕抽紅包」活動，只要臨櫃辦理郵政壽險、集郵相關業務到達指定門檻就享抽獎資格，未來也打算將2樓空間對外承租、活化。

佳里興郵局建築捨棄過去郵局綠色、方正外貌，呈現洗洗鍊現代設計感，外牆材質、色調與建築幾何線條交織，2樓設計更見巧思，外牆更設計遮陽節能的縱橫格柵線條，結合在地文學特色，寫著「鹽分地帶文學」、「佳里青風會」、「台灣筆會」、「北門七子」等字體，除在視覺流露文藝氣息，實質還能有效阻擋中南部曝曬的烈日，降低建築內部熱負荷。

流露在地鹽分文學打造另類郵局 台南佳里興郵局今啟用。記者謝進盛／攝影
流露在地鹽分文學打造另類郵局 台南佳里興郵局今啟用。記者謝進盛／攝影

台南佳里興郵局今喬遷啟用，洽公民眾普說比原有空間寬敞舒適多了。記者謝進盛／攝影
台南佳里興郵局今喬遷啟用，洽公民眾普說比原有空間寬敞舒適多了。記者謝進盛／攝影

台南佳里興郵局今啟用，外牆建物刻結合在地鹽分地帶文學氣息，希望融合當地文學歷史背景，成為當地美學地標。</p><!--9--><p> 記者謝進盛／攝影
台南佳里興郵局今啟用，外牆建物刻結合在地鹽分地帶文學氣息，希望融合當地文學歷史背景，成為當地美學地標。

記者謝進盛／攝影

佳里興郵局2樓空間空曠，未來將對外出租活化。記者謝進盛／攝影
佳里興郵局2樓空間空曠，未來將對外出租活化。記者謝進盛／攝影

郵局 文學 台南

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