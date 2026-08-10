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地方達成共識 南市國際標準游泳池拍板落腳安平 已啟動土地變更

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市體育局長王效文上午在議會回覆議員蔡筱薇質詢時，確定符合國際競賽標準的游泳池，會落腳安平。記者吳淑玲／翻攝
台南市體育局長王效文上午在議會回覆議員蔡筱薇質詢時，確定符合國際競賽標準的游泳池，會落腳安平。記者吳淑玲／翻攝

台南市游泳選手近年在全中運屢創佳績，但至今仍無符合國際競賽標準的游泳池，過去市府主辦全中運時，游泳賽事甚至必須移師高雄辦理。台南市議會定期會議員關注游泳池進度，體育局表示，目前確定規畫於安平「公13」興建國際標準泳池，基地土地使用分區變更已送都市發展局辦理，後續將依都市計畫程序推進。

體育局長王效文表示，場館規畫落腳安平，目前正積極向中央爭取興建經費。體育局說明，目前新建計畫主要挑戰在於土地使用變更，原基地屬公園用地，興建泳池需提高建蔽率與容積率。市府先前於都市計畫公開展覽前召開座談會，初期雖有不同聲音，但在今年5月再次舉辦說明會後，已順利取得地方共識。目前相關都市計畫書、圖已製作完成並送都發局辦理變更。

體育局說，全案現正送都市計畫公開展覽，依程序展覽期原則為1個月，後續將提送都市計畫委員會審議。因涉及公園用地主要計畫變更，部分程序尚須送內政部審查，實際時程仍視各階段審議進度而定。但因土地權屬清晰且地方已具共識，預期後續推動應可相對順利。

議員蔡筱薇強調，當初爭取國際級泳池是補足符合國際賽事的場地，但與地方交流後，居民期盼場館能兼具多元效益。她提出三大訴求：第一，泳池不應僅服務選手，應結合多功能空間與其他委員會訓練場館；第二，應開放一般市民使用，成為全民運動場域；第三，務必妥善規畫停車空間，避免完工後與在地需求脫節。

台南缺少一座國際游泳池，先前有多處興建地點評估，體育局確定落腳安平，因建造經費初估至少要20億元，蔡莜薇說，應加快爭取經費及推動，否則拖越久建造經費越高。

議員李宗霖也呼籲，游泳教育與競技培訓「不能等泳池蓋好才開始」。體育局應在興建期間同步補強基礎游泳教育與訓練環境，建立完整的選手培育體系，避免出現「孩子沒課上、選手沒場練」的尷尬過渡期。

對於民眾建議納入其他附屬設施，體育局回應皆已納入造價與可行性評估。此外，新任局長王效文上月也率團隊前往台中、台北觀摩當地泳池及運動中心營運經驗；針對興建過渡期，體育局已積極媒合現有泳池供選手訓練，並同步研擬防範優秀選手外移的配套政策。

游泳池 體育 都市計畫

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