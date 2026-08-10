台南農改場開發介質無土栽培 省水6%、氮肥利用增4成

農業部台南區農業改良場為提升農業面對逆境的調適能力，開發「介質無土栽培」養液循環技術，不僅可較傳統土耕省水6%，還能提升約40%的氮肥利用效率。

農業部今天發布新聞稿表示，面對全球氣候變遷加劇，極端高溫、乾旱及缺水已成為農業生產的重要挑戰。為提升農業面對逆境的調適能力，台南農改場成功開發介質無土栽培系統（SCS）。

台南農改場說明，這套系統是透過養液循環再利用的零排放設計，兼具省水、省肥、減碳3大效益，為設施蔬菜栽培提供兼顧生產效率與環境永續的新技術。

台南農改場介紹，介質無土栽培系統是利用介質取代土壤，並搭配養液循環供應作物所需水分與養分。研究團隊以小黃瓜為試驗作物，導入智慧化水分管理，依作物生長需求精準供水，使根域維持穩定的水分環境，即使面對高溫逆境，仍能維持良好生長勢與穩定產量，大幅提升設施栽培面對極端氣候的韌性。

台南農改場表示，試驗結果顯示，介質無土栽培系統以更少的灌溉用水生產相同產量的小黃瓜，水分利用效率較傳統土耕提升約6%；同時，氮肥利用效率提升約40%，有效減少肥料浪費及氧化亞氮（N2O）排放，兼顧生產效益與環境永續。

台南農改場指出，即使今年春作遭遇高溫逆境，介質無土栽培系統仍維持穩定生產表現，展現良好的抗逆境能力，未來將持續精進智慧環控及養液管理技術，加速技術推廣應用，協助農民降低生產成本、提升經營效益，共同因應氣候變遷挑戰。