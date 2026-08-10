快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

聽新聞
0:00 / 0:00

舊游泳池變身運動館 大林砸6250萬打造嘉義山區首座樂活運動館

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
閒置游泳池大變身，大林6250萬打造嘉義山區首座樂活運動館。圖／大林鎮公所提供
閒置游泳池大變身，大林6250萬打造嘉義山區首座樂活運動館。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣山區首座樂活運動館在大林鎮動工，將閒置的鎮立游泳池活化轉型，投入6250萬元打造羽球、桌球、樂齡體健等室內運動空間，預計2027年9月完工啟用。鎮長許有疆表示，過去山區鄉鎮較缺乏大型室內綜合運動空間，樂活運動館完成後，不只服務大林，也可望讓溪口、民雄、梅山等周邊鄉鎮民眾共享運動資源。

大林鎮公所表示，樂活運動館由原大林鎮立游泳池改建，保留游泳池既有外部建築，重新整建內部及水域空間，規畫羽球與桌球綜合球場、樂齡體健專用設施及多功能教室，希望改善地方長期缺乏室內綜合運動空間的問題。

許有疆表示，上任後積極推動這項計畫，公所研擬計畫提報當時的教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」，2024年12月底獲核定中央補助4000萬元，公所另自籌2250萬元，總建設經費6250萬元。

許有疆說，運動館從籌備、設計規畫到爭取經費歷經一段時間，期間碰到不少問題，最後逐一克服；不但獲得縣長翁章梁支持，並由立委蔡易餘、陳冠廷及出生大林的不分區立委王正旭協助爭取，南華大學校長高俊雄也提供相關建議。

除樂活運動館外，大林鎮近年也在榮林陸橋下新設籃球場，未來並規畫增設匹克球場。許有疆表示，不同年齡層居民的運動需求日益多元，希望透過室內、戶外運動設施陸續建置，讓民眾有更多運動選擇，也提高地方運動空間使用率。

大林鎮長許有疆表示，樂活運動館完成後，不只服務大林，也可望讓溪口、民雄、梅山等周邊鄉鎮民眾共享運動資源。圖／大林鎮公所提供
大林鎮長許有疆表示，樂活運動館完成後，不只服務大林，也可望讓溪口、民雄、梅山等周邊鄉鎮民眾共享運動資源。圖／大林鎮公所提供

嘉義山區首座樂活運動館動工，6250萬活化大林舊游泳池拚明年啟用。圖／大林鎮公所提供
嘉義山區首座樂活運動館動工，6250萬活化大林舊游泳池拚明年啟用。圖／大林鎮公所提供

嘉義山區首座樂活運動館動工。圖／大林鎮公所提供
嘉義山區首座樂活運動館動工。圖／大林鎮公所提供

嘉義 游泳池 運動

延伸閱讀

中市龍井首座特色風雨籃球場落成 颱風天現場驗收啟用

一班最多15人！嘉義首座公營華德福小學揭牌 新北家庭為孩子搬大林

AI設備老舊、參賽經費吃緊…金門農工提5大需求 陳福海允全力協助

逆少子化！台中高鐵特區爆就學潮 斥資2.4億烏日人喜迎旭日國小開工

相關新聞

地方達成共識 南市國際標準游泳池拍板落腳安平 已啟動土地變更

台南市游泳選手近年在全中運屢創佳績，但至今仍無符合國際競賽標準的游泳池，過去市府主辦全中運時，游泳賽事甚至必須移師高雄辦理。台南市議會定期會議員關注游泳池進度，體育局表示，目前確定規畫於安平「公13」興建國際標準泳池，基地土地使用分區變更已送都市發展局辦理，後續將依都市計畫程序推進。

舊游泳池變身運動館 大林砸6250萬打造嘉義山區首座樂活運動館

嘉義縣山區首座樂活運動館在大林鎮動工，將閒置的鎮立游泳池活化轉型，投入6250萬元打造羽球、桌球、樂齡體健等室內運動空間，預計2027年9月完工啟用。鎮長許有疆表示，過去山區鄉鎮較缺乏大型室內綜合運動空間，樂活運動館完成後，不只服務大林，也可望讓溪口、民雄、梅山等周邊鄉鎮民眾共享運動資源。

星期評論／校園毒品防制 要揪出可能黑數

依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品近年偽裝成電子煙彈也流入校園，教育部統計，校園通報學生攜帶或使用電子煙案件兩年暴增近七倍，但南市教育局針對學生毒品相關案件，與市警局查獲未成年涉毒人數有明顯差距，合理懷疑校園毒品存在龐大「黑數」，亟需更積極防制作為。

有神無廟 雲林六房媽紅壇動土

國家重要民俗雲林縣六房媽祖過爐，明年由斗六大北勢股輪值，昨舉行紅壇動土典禮，縣長張麗善等人主持，場面盛大；明年度值年爐主林俊安說，他受媽祖託夢參加擲筊，在十五人中僅以兩個聖筊就獲得爐主，是歷年少見情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。