舊游泳池變身運動館 大林砸6250萬打造嘉義山區首座樂活運動館

嘉義縣山區首座樂活運動館在大林鎮動工，將閒置的鎮立游泳池活化轉型，投入6250萬元打造羽球、桌球、樂齡體健等室內運動空間，預計2027年9月完工啟用。鎮長許有疆表示，過去山區鄉鎮較缺乏大型室內綜合運動空間，樂活運動館完成後，不只服務大林，也可望讓溪口、民雄、梅山等周邊鄉鎮民眾共享運動資源。

大林鎮公所表示，樂活運動館由原大林鎮立游泳池改建，保留游泳池既有外部建築，重新整建內部及水域空間，規畫羽球與桌球綜合球場、樂齡體健專用設施及多功能教室，希望改善地方長期缺乏室內綜合運動空間的問題。

許有疆表示，上任後積極推動這項計畫，公所研擬計畫提報當時的教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」，2024年12月底獲核定中央補助4000萬元，公所另自籌2250萬元，總建設經費6250萬元。

許有疆說，運動館從籌備、設計規畫到爭取經費歷經一段時間，期間碰到不少問題，最後逐一克服；不但獲得縣長翁章梁支持，並由立委蔡易餘、陳冠廷及出生大林的不分區立委王正旭協助爭取，南華大學校長高俊雄也提供相關建議。

除樂活運動館外，大林鎮近年也在榮林陸橋下新設籃球場，未來並規畫增設匹克球場。許有疆表示，不同年齡層居民的運動需求日益多元，希望透過室內、戶外運動設施陸續建置，讓民眾有更多運動選擇，也提高地方運動空間使用率。

大林鎮長許有疆表示，樂活運動館完成後，不只服務大林，也可望讓溪口、民雄、梅山等周邊鄉鎮民眾共享運動資源。圖／大林鎮公所提供

嘉義山區首座樂活運動館動工，6250萬活化大林舊游泳池拚明年啟用。圖／大林鎮公所提供