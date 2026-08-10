星期評論／校園毒品防制 要揪出可能黑數

依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品近年偽裝成電子煙彈也流入校園，教育部統計，校園通報學生攜帶或使用電子煙案件兩年暴增近七倍，但南市教育局針對學生毒品相關案件，與市警局查獲未成年涉毒人數有明顯差距，合理懷疑校園毒品存在龐大「黑數」，亟需更積極防制作為。

根據教育部統計，校園通報學生攜帶或使用電子煙案件，從二○二三年的二三七件，二○二五年暴增至一六九二件；以「春暉專案」台南校園尿液篩檢陽性人數來看，二○二四年八人、二○二五年十人、二○二六年迄今三人，但南市警局逐年查獲學生涉毒案件則分別為九十三件、六十七件、二十五件，數據差距不小。

因依托咪酯等新興毒品具有代謝快速、檢測時效短的特性，可能使用數小時後便不易透過尿液篩檢檢出，因此，「沒有驗出」不代表「沒有使用」，如果只掌握尿液篩檢陽性人數，恐令教育、警政單位輕忽校園毒品問題。

教育部研議納入唾液篩檢，作為早期風險辨識輔助工具，新興毒品變化快速、外觀難辨識，學生可能因好奇而嘗試，甚至從電子煙開始接觸藥物，若能以「唾液快篩」及時發覺就能及早介入。

九月開學在即，南市教育局在議會定期會業務報告指出，已達成各校入班反毒宣導百分之百，然而，校園防毒不能只停留在宣導，教育局應與警察局建立更即時的情資交換與聯繫機制，針對高風險學生、電子煙案件及疑似涉毒情形，建立跨單位追蹤流程，正視可能存在的黑數與風險，防堵校園毒品氾濫。