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有神無廟 雲林六房媽紅壇動土

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
國家重要民俗雲林六房媽祖過爐昨在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗雲林六房媽祖過爐昨在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗雲林縣六房媽祖過爐，明年由斗六大北勢股輪值，昨舉行紅壇動土典禮，縣長張麗善等人主持，場面盛大；明年度值年爐主林俊安說，他受媽祖託夢參加擲筊，在十五人中僅以兩個聖筊就獲得爐主，是歷年少見情況。

中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，六房媽最大特色是「有神無廟」，沒固定廟宇，由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股、過溪股共五股卅四庄輪流值年奉祀，每年神尊過爐儀式吸引逾十萬名信徒隨香，輪值的斗六大北勢昨展開建造紅壇，預定明年農曆二月選定過爐日期，再從斗南五間厝股紅壇「搬家」至斗六市大北勢股安座。

張麗善、文化部文資局長陳濟民、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄等人共同執鏟，為明年度紅壇動土。

爐主林俊安表示，先前因夢見六房媽，決定參加擲筊爐主，當時共有十五人參與，他僅以二個聖筊就被選中爐主，其他人不是「笑杯」就是「蓋杯」，聽說也是歷年很少見情況，「我也覺得很神奇」。

林俊安指出，新紅壇用地大約零點四公頃，也是媽祖選擇的，感謝籌備期間所有團隊付出，期待明年過爐時，大家一同參與見證。

張麗善說，六房媽「過爐」影響力已經擴展到全國，每年吸引眾多信眾隨香迎駕，此項宗教祭典凝聚各庄頭信眾的向心力，展現雲林特有的宗教化。陳濟民表示，六房媽過爐展現出台灣地方民俗特有的強烈生命力，這也是其珍貴之處，未來文化部會和地方持續維護推動這項無形文化資產。

斗六 張麗善 擲筊 六房媽

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