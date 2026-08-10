有神無廟 雲林六房媽紅壇動土

國家重要民俗雲林縣六房媽祖過爐，明年由斗六大北勢股輪值，昨舉行紅壇動土典禮，縣長張麗善等人主持，場面盛大；明年度值年爐主林俊安說，他受媽祖託夢參加擲筊，在十五人中僅以兩個聖筊就獲得爐主，是歷年少見情況。

中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，六房媽最大特色是「有神無廟」，沒固定廟宇，由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股、過溪股共五股卅四庄輪流值年奉祀，每年神尊過爐儀式吸引逾十萬名信徒隨香，輪值的斗六大北勢昨展開建造紅壇，預定明年農曆二月選定過爐日期，再從斗南五間厝股紅壇「搬家」至斗六市大北勢股安座。

張麗善、文化部文資局長陳濟民、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄等人共同執鏟，為明年度紅壇動土。

爐主林俊安表示，先前因夢見六房媽，決定參加擲筊爐主，當時共有十五人參與，他僅以二個聖筊就被選中爐主，其他人不是「笑杯」就是「蓋杯」，聽說也是歷年很少見情況，「我也覺得很神奇」。

林俊安指出，新紅壇用地大約零點四公頃，也是媽祖選擇的，感謝籌備期間所有團隊付出，期待明年過爐時，大家一同參與見證。

張麗善說，六房媽「過爐」影響力已經擴展到全國，每年吸引眾多信眾隨香迎駕，此項宗教祭典凝聚各庄頭信眾的向心力，展現雲林特有的宗教化。陳濟民表示，六房媽過爐展現出台灣地方民俗特有的強烈生命力，這也是其珍貴之處，未來文化部會和地方持續維護推動這項無形文化資產。