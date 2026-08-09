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台南農特產搶攻中元節商機 部分所得捐熊本賑災

中央社／ 台南9日電

台南市府集結多家農會人氣商品推出「台南平安好運大吉盒」，搶攻中元普渡與節慶送禮採買市場，在遠東集團愛買量販門市開賣，將提撥部分銷售所得捐贈日本熊本賑災專戶。

台南市政府發布新聞稿指出，昨天與今天在愛買桃園店舉辦「台南農產展售活動」，今天並由遠百企業、愛買量販、台南市農產運銷公司及多家農會代表共同進行啟動儀式與公益捐贈，宣布「台南平安好運大吉盒」於全台愛買門市限量開賣。

台南市政府農業局長馮祥勇致詞表示，「台南平安好運大吉盒」集結麻豆農會黑豆醬油、麻豆農會香辣蝦餅、台南市農會魚酥、佳里農會牛蒡餅、關廟農會關廟麵、左鎮農會芒果麵、六甲農會平安米、六甲農會炊粉、下營農會黑豆蝦餅、新化農會新纖棒等超人氣商品，是中元普渡與節慶送禮最佳選擇。

馮祥勇表示，此次在愛買桃園店舉辦的實體展售活動，除推廣「台南平安好運大吉盒」，更提供酪梨、綠竹筍、蜂蜜、豬肉乾、赤崁糖、手指泡芙、柚子加工品等優質農產品，邀請桃園民眾體驗台南農產多元魅力，並以實際行動支持公益。

他說，此次與遠東集團愛買量販合作，透過公私協力將消費轉化為愛心力量，將大吉盒部分銷售所得捐贈至台南市政府0728日本熊本賑災專戶，讓民眾普渡祈福、送禮自用同時，也能展現跨國關懷，為日本震災重建盡心力。

中元節 熊本 台南

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