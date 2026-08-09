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時力主席王婉諭雲林輔選廖昶淳 選定爭議焦點斗六西市場起跑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
時代力量主席王婉諭（左二）抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。記者蔡維斌／攝影
時代力量主席王婉諭（左二）抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。記者蔡維斌／攝影

時代力量黨主席王婉諭今天抵雲林輔選，陪同議員參選人廖昶淳跑菜市場拉票，選定斗六這次選舉的爭議焦點「西市場」起跑，沿著攤商店家和鄉親逐一拜票，並以未來西市場改建為訴求，期能獲得更多人認同。

王婉諭表示，今天到斗六陪同掃街特別選擇西市場作為起點，係因位在市中心的「西市」，是斗六人潮匯聚與生活樞紐中心。過去外界討論西市場的改建，常把「發展」簡化為「拆除」，但其間仍有許多議題需要充分討論，不應以一次全面拆除的方式處理。

王婉諭指出，民意代表扮演的角色就是在政府與民眾需求之間找出平衡，讓人民真正在意的事情被看見、被討論、被推動。尤其她看到廖昶淳積極推動連署保留西市場，也獲得許多攤商與居民支持，展現年輕人願意返鄉、把居民生活放在心上，這也是她全力支持廖昶淳的原因，也希望更多鄉親能認同。

廖昶淳說，西市場是斗六最大的傳統市場，任何變動都會牽動在地的市場文化、人潮集散與居民生計。過去中央市場改建、東市場拆遷及成功市場與吆鬼街等案例都顯示，市場一旦被硬性變動，交易與貿易的區位優勢往往就此消失。

他表示，盡管最近市府轉彎不採取重建方式，但居民仍擔心選後將再面臨拆遷；未來他將持續緊盯每項決策。他將把自己在學術圈或教育界的專業帶回家鄉實踐，打開雲林公共討論的空間，真正推動地方再造。

被問到對選情看法，王婉諭認為，台灣選舉制度對小黨相對不利，尤其選舉花費對小黨候選人更為吃力，所以從來沒有一場選舉是輕鬆，每個選區也都是艱困區，而目前與小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨加上無黨籍組成台灣前進陣線，共推約30席的縣市議員參選人，每個人都戰戰兢兢，希望以勤懇實幹態度爭取選民支持。

時代力量主席王婉諭（左）抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。圖／廖昶淳提供
時代力量主席王婉諭（左）抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。圖／廖昶淳提供

時代力量主席王婉諭（右）抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。記者蔡維斌／攝影
時代力量主席王婉諭（右）抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。記者蔡維斌／攝影

時代力量主席王婉諭抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。圖／廖昶淳提供
時代力量主席王婉諭抵雲林輔選縣議員參選人廖昶淳，選定爭議焦點的斗六西市場作為掃街起跑點，期能爭取鄉親認同。圖／廖昶淳提供

王婉諭 斗六 雲林

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