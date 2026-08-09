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朴子市長選戰升溫！黃嫈珺總部成立「在野大聯盟」集結 侯友宜力挺

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導
無黨籍縣長參選人吳品叡（前排右二）、前立委林國慶（前排右一）及藍營地方人士到場，形成「在野大聯盟」集結態勢。記者魯永明／攝影
無黨籍縣長參選人吳品叡（前排右二）、前立委林國慶（前排右一）及藍營地方人士到場，形成「在野大聯盟」集結態勢。記者魯永明／攝影

嘉義縣朴子市長選戰升溫，退出民進黨、代表地方「黃家班」參選的黃嫈珺今天下午成立競選總部，無黨籍縣長參選人吳品叡、前立委林國慶及藍營地方人士到場，形成「在野大聯盟」集結態勢；出身朴子的侯友宜因颱風影響未能到場，改以錄影方式力挺。

黃嫈珺出身朴子政治世家，父親、前省諮議員黃文峯及母親、前朴子市長黃麗貞分別為女兒授戰旗、披彩帶。現場包括市長鄭淑分、多名國民黨縣議員、鄉鎮市長參選人，以及朴子市里長、市民代表等地方人士到場，退出民進黨的前立委林國慶也現身站台。

黃嫈珺表示，從政、擔任議員至今17年，累積地方服務經驗，「選市長不是喊口號，而是要有價值」。她提出長輩免費醫療專車接送、興建結合運動中心、游泳池及滯洪池的公共設施，以及爭取輕軌延伸、串聯朴子市等政見。

黃嫈珺說，隨著台積電、嘉義科學園區及無人機產業聚落逐步發展，朴子正迎來產業發展機會，地方建設必須跟上腳步，希望藉由交通及公共建設，承接周邊產業發展帶來的人口與生活需求。

黃嫈珺並在造勢場合提及，朴子曾產生侯友宜、現任警政署長張榮興2名警政署長，但近期地方傳出有人開設選舉賭盤。他呼籲支持者不要參與選舉賭盤，以免觸法，也不要讓選情受到不當力量干擾。至於相關賭盤傳聞，目前尚無具體案情資訊。

侯友宜同樣出身朴子，原規畫到場站台，但因颱風白海豚影響未能南下，改以預錄影片方式助陣。他表示，黃嫈珺提出的部分政見，新北市已推動或正在推動，認為相關政策具有實現可能，並肯定黃長期投入地方服務，公開表達支持。

這場競選總部成立大會，也成為嘉義縣在野陣營近期另一場大型集結。除無黨籍縣長參選人吳品叡外，退出民進黨的林國慶、藍營地方人士及其他參選人同台，顯示在野勢力試圖透過跨黨派合作整合地方選票，朴子市長選戰也與嘉義縣年底整體選舉布局相互牽動。

黃嫈珺表示，「選市長不是喊口號，而是要有價值」。記者魯永明／攝影
黃嫈珺表示，「選市長不是喊口號，而是要有價值」。記者魯永明／攝影

出身朴子的侯友宜因颱風影響未能到場，改以錄影方式力挺。記者魯永明／攝影
出身朴子的侯友宜因颱風影響未能到場，改以錄影方式力挺。記者魯永明／攝影

黃嫈珺的父親、前省諮議員黃文峯及母親、前朴子市長黃麗貞分別為女兒授戰旗、披彩帶。記者魯永明／攝影
黃嫈珺的父親、前省諮議員黃文峯及母親、前朴子市長黃麗貞分別為女兒授戰旗、披彩帶。記者魯永明／攝影

嘉義黃氏宗親會理事長黄榮村送包子及蒜預祝包粽跟凍蒜。記者魯永明／攝影
嘉義黃氏宗親會理事長黄榮村送包子及蒜預祝包粽跟凍蒜。記者魯永明／攝影

黃嫈珺 侯友宜 朴子

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