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台灣無人機要打國際盃 400多億預算卡立院翁章梁盼速過

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁表示，無人機供應鏈散布全台，盼400多億元相關採購預算儘速通過，協助國內業者壯大、打國際盃。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，無人機供應鏈散布全台，盼400多億元相關採購預算儘速通過，協助國內業者壯大、打國際盃。記者李宗祐／攝影

台灣無人機產業要「打國際盃」，400多億元相關採購預算卻仍卡在立法院。縣長翁章梁今天表示，無人機供應鏈散布全台、並非嘉義專屬，相關預算攸關全台產業發展及業者信心，盼朝野形成共識、最快8月底通過，讓國內業者在政府扶持下壯大，進一步搶攻國際市場。

嘉義縣政府今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「2026第五屆亞創無人機日－亞洲無人機AI創新應用博覽會」，邀集中央部會、國內外產官學研及無人機業者參與，展示無人機物流、產業研發及國際合作成果。

翁章梁致詞表示，嘉義從2020年開始發展無人機，蔡英文前總統2022年8月宣布無人機國家隊設在嘉義，近年包括其他縣市也陸續發展相關產業及舉辦活動，無人機的重要性已逐漸成為台灣社會共識。

針對目前400多億元無人機相關採購預算仍在立法院卡關，翁章梁說，他曾詢問行政院，順利的話盼8月底能通過。他認為，任何國家戰略性產業在發展初期都需要政府支持，「由國家來養大我們所有的業者」，讓業者具備實力後打國際盃、爭取國際訂單。

翁章梁表示，無人機供應鏈並非嘉義專屬，而是散布全台各地，近年愈來愈多供應鏈業者投入，也有助降低零組件價格及生產成本。因此，相關預算不只是嘉義的事情，而是攸關全台無人機產業發展，朝野能否形成支持共識，也是政府產業政策的重要訊號。

嘉義的無人機產業聚落也持續擴張。翁章梁表示，中央在民雄投資建置航太暨無人機園區，預計9月動土，未來約有100家公司進駐；目前亞創中心空間已不足，另有四、五十家公司有意進駐，中央規畫再投入近12億元，將鄰近已停止招生的大同技術學院空間納入，發展亞創二館。

他說，希望亞創未來進一步成為國家級研究創新中心，除改善整體景觀、設備及管理，也期待由國家級單位進駐管理，讓嘉義成為無人機製造基地、研發中心及對外展示台灣無人機產業的窗口。

今年活動另一焦點是無人機物流。中華電信結合物流及研究單位進行生活場域商業驗證，以亞創中心為核心，串聯民雄周邊商場，民眾點餐後可透過無人機配送至取物櫃。翁章梁表示，目前相關物流測試已進行1000多次，現階段仍持續針對安全性反覆測試及驗證。

活動現場另由外交部無人機外交小組與歐洲價值安全政策中心簽署合作備忘錄，深化台灣與歐洲在無人機產業、人才及國際交流合作。翁章梁表示，台灣無論技術或人才都具有競爭力，希望透過政府支持及產業共同努力，在全球無人機供應鏈占有一席之地。

無人機物流是今年活動亮點之一，現場無人機順利送餐抵達會場，縣長翁章梁（右一）與來賓分享餐飲。記者李宗祐／攝影
無人機物流是今年活動亮點之一，現場無人機順利送餐抵達會場，縣長翁章梁（右一）與來賓分享餐飲。記者李宗祐／攝影

外交部無人機外交小組與歐洲價值安全政策中心簽署合作備忘錄，縣長翁章梁（中）到場見證。記者李宗祐／攝影
外交部無人機外交小組與歐洲價值安全政策中心簽署合作備忘錄，縣長翁章梁（中）到場見證。記者李宗祐／攝影

第五屆亞創無人機日今天在嘉義登場，吸引國內外產官學研及無人機產業人士參與。記者李宗祐／攝影
第五屆亞創無人機日今天在嘉義登場，吸引國內外產官學研及無人機產業人士參與。記者李宗祐／攝影

第五屆亞創無人機日展示多架無人機飛行，呈現嘉義推動無人機產業及多元應用成果。記者李宗祐／攝影
第五屆亞創無人機日展示多架無人機飛行，呈現嘉義推動無人機產業及多元應用成果。記者李宗祐／攝影

亞創無人機日結合親子市集，吸引不少民眾帶著孩子逛攤、體驗活動，讓無人機產業展增添生活氣息。記者李宗祐／攝影
亞創無人機日結合親子市集，吸引不少民眾帶著孩子逛攤、體驗活動，讓無人機產業展增添生活氣息。記者李宗祐／攝影

無人機物流是今年活動亮點之一，現場展示相關飛行及配送應用，縣長翁章梁（右一）與來賓觀看操作流程。記者李宗祐／攝影
無人機物流是今年活動亮點之一，現場展示相關飛行及配送應用，縣長翁章梁（右一）與來賓觀看操作流程。記者李宗祐／攝影

第五屆亞創無人機日今天登場，縣長翁章梁與國內外產官學研代表合影，展現台灣無人機產業合作能量。記者李宗祐／攝影
第五屆亞創無人機日今天登場，縣長翁章梁與國內外產官學研代表合影，展現台灣無人機產業合作能量。記者李宗祐／攝影

翁章梁 無人機 預算 嘉義

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