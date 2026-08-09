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在地海味無法擋 七股海鮮節「七寶宴」120桌澎湃上桌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股海鮮節「七寶宴」今天澎湃上桌，台南市長黃偉哲等人出席與鄉親寒暄。記者謝進盛／翻攝
台南七股海鮮節「七寶宴」今天澎湃上桌，台南市長黃偉哲等人出席與鄉親寒暄。記者謝進盛／翻攝

已經打出口碑的台南七股海鮮節「七寶宴」今中午在七股鹽山登場，事前訂桌的近千名饕客共享七股頂級海味，席開120桌，「七股七寶」包括虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤牡蠣澎湃上桌，大家大啖在地海味，大呼過癮。

台南七股海鮮節「七寶宴」日前開放訂桌如往年同樣秒殺，今年由入選米其林指南的在地名廚陳振東（阿欽師）掌廚，以6,500元超值價格呈現澎湃海鮮饗宴，有虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤及牡蠣，每桌另贈優質海鮮禮盒，讓民眾一次品味七股豐饒的漁產風味。

台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、姜淋煌以及觀光旅遊局長林國華、立委郭國文、陳亭妃、市議員陳昆和、方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡等人與會。

黃偉哲表示，七股是台南獨一無二漁業寶庫，擁有豐富多元漁產及珍貴濱海生態資源。今年七寶宴共120桌，開放報名後僅2分鐘即秒殺完售，更有來自新竹、台北等地百餘位民眾專程南下，共同支持台南在地海味。能搶到七寶宴的民眾「真的非常內行、有福氣！」

七股區長陳俊達指出，七股海鮮節系列活動除七寶宴外，還有深受民眾好評的「觀光赤嘴園挖文蛤」、社區農漁特產展售，以及「揪團遊七GO」等多元行程，帶領遊客深入認識七股的漁村風情與在地產業。未來公所也將持續結合生態、農漁產業及地方文化特色。

台南七股海鮮節「七寶宴」今天澎湃上桌，在地海味無法擋。記者謝進盛／翻攝
台南七股海鮮節「七寶宴」今天澎湃上桌，在地海味無法擋。記者謝進盛／翻攝

台南七股海鮮節「七寶宴」今天澎湃上桌，在地海味無法擋。記者謝進盛／翻攝
台南七股海鮮節「七寶宴」今天澎湃上桌，在地海味無法擋。記者謝進盛／翻攝

海鮮 牡蠣 文蛤

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