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國家重要民俗六房媽紅壇今天動土 明年媽祖將搬入「大北勢」新家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國家重要俗雲林六房媽祖過爐今天在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，吸引數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
國家重要俗雲林六房媽祖過爐今天在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，吸引數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影

沒固定廟宇每年輪流產生爐主的列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今年輪由斗六大北勢股輪值，今天舉行紅壇動士典禮，雲林縣長張麗善、文資局長陳濟民及各黨立委民代共同主持，場面盛大，爐主林俊安說，他受媽祖託夢參加擲筊，15人中，他僅以兩聖杯就獲得爐主，是歷年少見。

雲林宗教盛事「六房媽過爐」今天在斗六大北勢紅壇動土儀式，文化部文資局長陳濟民、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄、雲林縣議長黃凱、副議長蔡咏鍀、中華民國六房媽會理事長徐萬成、明年度值年爐主林俊安等數十人共同執鏟。

徐萬成表示，六房媽最大特色是有神無廟，由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等5股34庄輪流值年奉祀，每年神尊過爐儀式吸引逾10萬名信徒隨香，今天由輪值的斗六大北勢動土建造紅壇，預定明年農曆2月選定過爐日期後，再從斗南五間厝股紅壇「搬家」至斗六市大北勢股安座。

爐主林俊安表示，先前因夢見六房媽，決定參加擲筊爐主，當時共有15人參與，他僅以2聖筊就被選中爐主，其他人不是「笑杯」就是「蓋杯」，聽說這也是歷年很少見情況，他也覺得很神奇，新紅壇用地約0.4公頃，也是媽祖選擇的，感謝籌備期間所有團隊的付出，期待明年過爐時，大家一同參與見證。

陳濟民表示，歷史悠久的六房媽過爐不僅是國家重要民俗，也展現出台灣地方民俗特有的強烈生命力，這也是其珍貴之處，未來文化部會和地方持續維護推動這項無形文化資產；張麗善也表示，六房媽「過爐」影響力已擴展到全國，每年吸引眾多信眾隨香迎駕，此項宗教祭典凝聚各庄頭信眾的向心力，展現雲林特有的宗教化。

國家重要俗雲林六房媽祖過爐今天在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，吸引數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
國家重要俗雲林六房媽祖過爐今天在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，吸引數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影

國家重要俗雲林六房媽祖過爐今天在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，吸引數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
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國家重要俗雲林六房媽祖過爐今天在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，吸引數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
國家重要俗雲林六房媽祖過爐今天在斗六市大北勢股舉行紅壇動土典禮，吸引數千人共同見證，場面盛大。記者蔡維斌／攝影

媽祖 張麗善 斗六

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