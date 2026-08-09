台南市府桃園行銷農特產 大吉盒義賣所得捐熊本

「台南平安好運大吉盒」今天起於全台愛買門市限量開賣，台南市政府與遠東企業、愛買量販等單位舉行啟動儀式，台南市長黃偉哲夫人劉育菁表示，感謝業者透過公益義賣捐款助熊本災區重建。

劉育菁出席愛買桃園店的「台南農產展售活動」致詞表示，台南是台灣重要的農業產地，農產品及加工品種類豐富，這次與愛買合作，讓全國消費者一次購足台南農特產品，也將消費轉化為公益力量，感謝業者響應「2026日本熊本賑災專案」。

劉育菁指出，「大吉盒」集結麻豆農會黑豆醬油及香辣蝦餅、台南市農會魚酥、佳里農會牛蒡餅、關廟農會關廟麵、左鎮農會芒果麵、六甲農會平安米及炊粉、下營農會黑豆蝦餅、新化農會新纖棒等10項農特產品。8、9日於愛買桃園店同步展售酪梨、綠竹筍、蜂蜜、豬肉乾、赤崁糖、手指泡芙及柚子加工品等，歡迎民眾共同體驗台南農產的多元魅力。

遠東百貨副總經理陳佑任及愛買量販營運長姚偉昱也號召民眾以實際行動支持台南農業。姚偉昱指出，中元節是重要民俗節慶，更是傳遞祝福、分享平安的時刻，今年攜手台南推出「平安好運台南大吉盒」及「大英雄麵禮盒」，現場義賣所得新台幣2萬5000元將捐贈響應台南市政府「2026日本熊本賑災專案」協助災區重建。