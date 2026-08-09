山上水道日本兵白骨傳聞 百年前「台南新報」曾刊載

台南山上花園水道博物館長年流傳「夜間聽見日本兵集合、操練聲」說法，更有日本兵白骨之說，館方近日查閱「台南新報」資料庫，意外發現早在日治時期，已披露相關傳聞，甚至驚動憲兵隊長出面澄清，鬼月將至，地方軼聞，再度引發話題。

根據國立台灣歷史博物館「台南新報」資料庫所收錄的報導，當時台南社會曾盛傳，台南山上水道水源地及過濾池附近發現軍人屍體、白骨，由於內容涉及軍方，當時憲兵隊長還特別接受報紙訪問，說明相關傳聞並非事實。

該報導指出，當時確實曾有一名二等兵脫離部隊後下落不明，但軍方除該名士兵外，並無其他失蹤人員。隨著消息口耳相傳，原本的逃兵失蹤事件，逐漸演變成「逃兵死於水道」，甚至出現「水道發現軍人白骨」等說法。對此，當時憲兵隊長明確表示「全く事實なし」，亦即完全不是事實。

有趣的是，迄今地方仍流傳著另一個與日本兵有關的水道傳說。老一輩居民曾提及，過去夜間在水道附近，偶爾會聽見彷彿日本兵集合、操練的聲音，但循聲尋找卻不見人影。過去多被視為戰後形成的地方傳說，如今對照日治時期報紙記載，才發現「水道與日本兵」的故事，至少早在百年前便已出現。

館方說，目前並無史料可以證明日治時期「軍人白骨」傳聞，與後來地方流傳的「日本兵集合聲」具有直接關聯，不排除只是不同時期產生的兩則故事。適逢農曆7月，館方也藉由史料重新整理這段地方傳聞。百年前那場「水道軍人白骨」傳聞，確定是訛傳。