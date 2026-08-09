快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

山上水道日本兵白骨傳聞 百年前「台南新報」曾刊載

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館長年流傳「夜間聽見日本兵集合、操練聲」相關說法，館方近日查閱「台南新報」資料庫，發現早在日治時期已澄清是訛傳。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館長年流傳「夜間聽見日本兵集合、操練聲」相關說法，館方近日查閱「台南新報」資料庫，發現早在日治時期已澄清是訛傳。記者謝進盛／翻攝

台南山上花園水道博物館長年流傳「夜間聽見日本兵集合、操練聲」說法，更有日本兵白骨之說，館方近日查閱「台南新報」資料庫，意外發現早在日治時期，已披露相關傳聞，甚至驚動憲兵隊長出面澄清，鬼月將至，地方軼聞，再度引發話題。

根據國立台灣歷史博物館「台南新報」資料庫所收錄的報導，當時台南社會曾盛傳，台南山上水道水源地及過濾池附近發現軍人屍體、白骨，由於內容涉及軍方，當時憲兵隊長還特別接受報紙訪問，說明相關傳聞並非事實。

該報導指出，當時確實曾有一名二等兵脫離部隊後下落不明，但軍方除該名士兵外，並無其他失蹤人員。隨著消息口耳相傳，原本的逃兵失蹤事件，逐漸演變成「逃兵死於水道」，甚至出現「水道發現軍人白骨」等說法。對此，當時憲兵隊長明確表示「全く事實なし」，亦即完全不是事實。

有趣的是，迄今地方仍流傳著另一個與日本兵有關的水道傳說。老一輩居民曾提及，過去夜間在水道附近，偶爾會聽見彷彿日本兵集合、操練的聲音，但循聲尋找卻不見人影。過去多被視為戰後形成的地方傳說，如今對照日治時期報紙記載，才發現「水道與日本兵」的故事，至少早在百年前便已出現。

館方說，目前並無史料可以證明日治時期「軍人白骨」傳聞，與後來地方流傳的「日本兵集合聲」具有直接關聯，不排除只是不同時期產生的兩則故事。適逢農曆7月，館方也藉由史料重新整理這段地方傳聞。百年前那場「水道軍人白骨」傳聞，確定是訛傳。

台南山上花園水道博物館長年流傳「夜間聽見日本兵集合、操練聲」相關說法，館方近日查閱「台南新報」資料庫，發現早在日治時期已澄清是訛傳。記者謝進盛／攝影
台南山上花園水道博物館長年流傳「夜間聽見日本兵集合、操練聲」相關說法，館方近日查閱「台南新報」資料庫，發現早在日治時期已澄清是訛傳。記者謝進盛／攝影

日本 台南 憲兵

延伸閱讀

去年遊客比前年少3萬人…台南收費古蹟遭點名「營運遇瓶頸」

「關公」一介武將為何變神靈？歷史上的關羽又是怎樣的人…

日治時期全亞洲最大選煉廠！水湳洞「十三層遺址」 成九份觀光景點

「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

相關新聞

時力主席王婉諭雲林輔選廖昶淳 選定爭議焦點斗六西市場起跑

時代力量黨主席王婉諭今天抵雲林輔選，陪同議員參選人廖昶淳跑菜市場拉票，選定斗六這次選舉的爭議焦點「西市場」起跑，沿著攤商店家和鄉親逐一拜票，並以未來西市場改建為訴求，期能獲得更多人認同。

朴子市長選戰升溫！黃嫈珺總部成立「在野大聯盟」集結 侯友宜力挺

嘉義縣朴子市長選戰升溫，退出民進黨、代表地方「黃家班」參選的黃嫈珺今天下午成立競選總部，無黨籍縣長參選人吳品叡、前立委林國慶及藍營地方人士到場，形成「在野大聯盟」集結態勢；出身朴子的侯友宜因颱風影響未能到場，改以錄影方式力挺。

台灣無人機要打國際盃 400多億預算卡立院翁章梁盼速過

台灣無人機產業要「打國際盃」，400多億元相關採購預算卻仍卡在立法院。縣長翁章梁今天表示，無人機供應鏈散布全台、並非嘉義專屬，相關預算攸關全台產業發展及業者信心，盼朝野形成共識、最快8月底通過，讓國內業者在政府扶持下壯大，進一步搶攻國際市場。

在地海味無法擋 七股海鮮節「七寶宴」120桌澎湃上桌

已經打出口碑的台南七股海鮮節「七寶宴」今中午在七股鹽山登場，事前訂桌的近千名饕客共享七股頂級海味，席開120桌，「七股七寶」包括虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤及牡蠣澎湃上桌，大家大啖在地海味，大呼過癮。

國家重要民俗六房媽紅壇今天動土 明年媽祖將搬入「大北勢」新家

沒固定廟宇每年輪流產生爐主的列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今年輪由斗六大北勢股輪值，今天舉行紅壇動士典禮，雲林縣長張麗善、文資局長陳濟民及各黨立委民代共同主持，場面盛大，爐主林俊安說，他受媽祖託夢參加擲筊，15人中，他僅以兩聖杯就獲得爐主，是歷年少見。

「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

台南市政府推動文創商品行銷古蹟觀光，從早期「成功洋芋片」、「媽祖泡芙」等熱銷伴手禮，到自創品牌「Let's Asobi」、文化IP「巷仔Niau」周邊商品都受歡迎，不過台南市審計處認為部分商品銷售未盡理想，並有廿六項商品下架，議員也要求重新檢視商品開發策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。