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百年西螺街長宿舍轉身為客町文化館 為日治時代政治變遷史解密

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
庭院中由國際青年志工創作的「泡腳池2.0」藝術裝置，運用七彩馬賽克拼貼工藝與植栽造景，相當別緻。圖／文觀處提供
庭院中由國際青年志工創作的「泡腳池2.0」藝術裝置，運用七彩馬賽克拼貼工藝與植栽造景，相當別緻。圖／文觀處提供

雲林縣西螺老鎮百年歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華，該館委由螺陽文教基金會營運，今起至11月以一場「日治時期至國民政府來臺之政治變遷史」首展正式開幕啟用，為這座老建築賦予鎮史發展的重要使命。

日治時代1920年地方制度改革，西螺街設置地方行政首長「街長」及行政組織「街役場」（公所）與「協議會」（代表會），奠定了地方自治的基礎。「原西螺街長宿舍」則由時任職第三任街長的永井英輔於1937年主持落成。1963年起成為鎮公所職員宿舍，至2004年家戶搬遷後閒置，於2016年公告登錄為歷史建築，基地面積340坪，建物面積60.8坪。

縣府文觀處長謝明璇說，原西螺街長宿舍見證了西螺地區從日治時期地方行政治理至戰後發展的完整脈絡。這座和洋混合風格的日式官舍，不僅曾是日治時期西螺街長官邸，戰後亦作為廖重光、廖學昆、廖萬來、李其雄等鎮長的辦公與居住地，承載日治到戰後的地方重要史錄，獲客委會補助2794萬元及縣府自籌466萬元，2024年7月動工修復。

修復工程依循古蹟與歷史建築修復規範，完整保留日式宿舍獨特的屋架、雨淋板及編竹夾泥牆等構造工法，將傳統「棟札」重新安置於中央柱樑，今年5月完工，西螺鎮公所委由螺陽文教基金會進駐營運，正式命名為「西螺客町文化館」，雲林副縣長謝淑亞偕同文化觀光處及客家輔導團，今天參觀新館並為詔安客家文化發展，提供輔導意見。

螺陽文教基金會指出，客町文化館將打造為兼具歷史導覽、詔安客家文化傳承與人文休憩功能的公共場域，庭院內由國際青年志工創作的「泡腳池2.0」藝術裝置，運用七彩馬賽克拼貼工藝與植栽造景，提供民眾具在地及國際文化多樣性底蘊的空間體驗。

客町文化館特以「日治時期至國民政府來臺之政治變遷史」為主題作為開幕首展，透過地方人物、歷史事件與珍貴記憶的梳理，讓觀眾深刻理解政權更迭下西螺的生活軌跡。展期至11月18日止（周一、二休館），邀請民眾共同見證這座老屋的新生，感受歷史建築活化後的文化新動能。

西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供
西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供

西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供
西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供

西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供
西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供

西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華，夜景建築格外美麗。圖／文觀處提供
西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華，夜景建築格外美麗。圖／文觀處提供

西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供
西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供

西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供
西螺歷史建築「街長宿舍」完成修復，將以「西螺客町文化館」嶄新面貌重現風華。圖／文觀處提供

政治 西螺 宿舍

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