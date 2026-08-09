快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

從廟埕走進百貨 台南「做十六歲」成年禮首度跨場域傳承

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南傳統民俗「做十六歲」成年禮首度進入百貨場域，北區全台西來庵與新光三越台南小北門合作，18、19日依傳統科儀舉行成年禮祈福，業者也同步展示供桌、七娘媽亭等祭祀物件，讓民眾近距離認識台南特有的成年禮俗。圖／業者提供
台南傳統民俗「做十六歲」成年禮首度進入百貨場域，北區全台西來庵與新光三越台南小北門合作，18、19日依傳統科儀舉行成年禮祈福，業者也同步展示供桌、七娘媽亭等祭祀物件，讓民眾近距離認識台南特有的成年禮俗。圖／業者提供

「做十六歲」是台南重要民俗活動，今年「做十六歲」成年禮首度走出廟埕、走進百貨場域，由北區全台西來庵與新光三越台南小北門合作，18、19日將依傳統科儀舉行成年禮祈福，同時在百貨內展示供桌、七娘媽亭等祭祀物件，讓民眾近距離認識台南特有的成年禮俗。

新光三越台南小北門店表示，「做十六歲」源自七夕及七娘媽信仰，在民間信仰中認為七娘媽是孩童守護神，父母會讓幼兒認七娘媽為契母，並透過佩戴「絭」祈求平安長大；待孩子年滿十六歲，則舉行成年禮，象徵從孩童轉為成人，開始承擔家庭及社會責任。

北區區公所提到，「做十六歲」在台南流傳數百年，2008年登錄為市定民俗，過去儀式多在廟宇舉行，近年因年輕世代對傳統科儀較陌生，此次特別引薦「全台西來庵」廟宇，首度將完整儀式帶進百貨，成為傳統民俗跨出廟宇、進入現代生活場域的一次嘗試。

新光三越台南小北門店說，活動即日起至19日在百貨2樓設置前導展，呈現完整供桌、七娘媽亭及傳統祭祀供品等，並介紹台南各地「做十六歲」相關廟宇與歷史沿革；18、19日則在1樓廣場舉行成年禮，配合農曆七夕及七娘媽誕辰，由西來庵依傳統科儀為參與青少年祈福。

新光三越台南小北門店強調，此次合作重點並非改變傳統儀式，而是透過場域轉換，讓民眾在日常活動中接觸民俗文化，也讓年輕世代理解「做十六歲」背後從成長、感恩到承擔責任的文化意義，成年禮活動開放120位名額，參加對象為2011年1月1日至2012年1月22日出生的青少年，14日前可透過新光三越官方網站報名參加。

百貨 台南 傳承

延伸閱讀

瞄準南部餐飲市場 知名迴轉壽司導入DIGIRO數位系統插旗台南

台南市水交社文化走讀 向默默奉獻父親們致敬

中秋送禮不踩雷 新光三越255款好禮：人氣蛋黃酥、台日韓美食一站滿足

越南家扶串聯台越青年 攜手在地醫療守護兒童健康

相關新聞

時力主席王婉諭雲林輔選廖昶淳 選定爭議焦點斗六西市場起跑

時代力量黨主席王婉諭今天抵雲林輔選，陪同議員參選人廖昶淳跑菜市場拉票，選定斗六這次選舉的爭議焦點「西市場」起跑，沿著攤商店家和鄉親逐一拜票，並以未來西市場改建為訴求，期能獲得更多人認同。

朴子市長選戰升溫！黃嫈珺總部成立「在野大聯盟」集結 侯友宜力挺

嘉義縣朴子市長選戰升溫，退出民進黨、代表地方「黃家班」參選的黃嫈珺今天下午成立競選總部，無黨籍縣長參選人吳品叡、前立委林國慶及藍營地方人士到場，形成「在野大聯盟」集結態勢；出身朴子的侯友宜因颱風影響未能到場，改以錄影方式力挺。

台灣無人機要打國際盃 400多億預算卡立院翁章梁盼速過

台灣無人機產業要「打國際盃」，400多億元相關採購預算卻仍卡在立法院。縣長翁章梁今天表示，無人機供應鏈散布全台、並非嘉義專屬，相關預算攸關全台產業發展及業者信心，盼朝野形成共識、最快8月底通過，讓國內業者在政府扶持下壯大，進一步搶攻國際市場。

在地海味無法擋 七股海鮮節「七寶宴」120桌澎湃上桌

已經打出口碑的台南七股海鮮節「七寶宴」今中午在七股鹽山登場，事前訂桌的近千名饕客共享七股頂級海味，席開120桌，「七股七寶」包括虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤及牡蠣澎湃上桌，大家大啖在地海味，大呼過癮。

國家重要民俗六房媽紅壇今天動土 明年媽祖將搬入「大北勢」新家

沒固定廟宇每年輪流產生爐主的列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖過爐，今年輪由斗六大北勢股輪值，今天舉行紅壇動士典禮，雲林縣長張麗善、文資局長陳濟民及各黨立委民代共同主持，場面盛大，爐主林俊安說，他受媽祖託夢參加擲筊，15人中，他僅以兩聖杯就獲得爐主，是歷年少見。

「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

台南市政府推動文創商品行銷古蹟觀光，從早期「成功洋芋片」、「媽祖泡芙」等熱銷伴手禮，到自創品牌「Let's Asobi」、文化IP「巷仔Niau」周邊商品都受歡迎，不過台南市審計處認為部分商品銷售未盡理想，並有廿六項商品下架，議員也要求重新檢視商品開發策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。