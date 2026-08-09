從廟埕走進百貨 台南「做十六歲」成年禮首度跨場域傳承

「做十六歲」是台南重要民俗活動，今年「做十六歲」成年禮首度走出廟埕、走進百貨場域，由北區全台西來庵與新光三越台南小北門合作，18、19日將依傳統科儀舉行成年禮祈福，同時在百貨內展示供桌、七娘媽亭等祭祀物件，讓民眾近距離認識台南特有的成年禮俗。

新光三越台南小北門店表示，「做十六歲」源自七夕及七娘媽信仰，在民間信仰中認為七娘媽是孩童守護神，父母會讓幼兒認七娘媽為契母，並透過佩戴「絭」祈求平安長大；待孩子年滿十六歲，則舉行成年禮，象徵從孩童轉為成人，開始承擔家庭及社會責任。

北區區公所提到，「做十六歲」在台南流傳數百年，2008年登錄為市定民俗，過去儀式多在廟宇舉行，近年因年輕世代對傳統科儀較陌生，此次特別引薦「全台西來庵」廟宇，首度將完整儀式帶進百貨，成為傳統民俗跨出廟宇、進入現代生活場域的一次嘗試。

新光三越台南小北門店說，活動即日起至19日在百貨2樓設置前導展，呈現完整供桌、七娘媽亭及傳統祭祀供品等，並介紹台南各地「做十六歲」相關廟宇與歷史沿革；18、19日則在1樓廣場舉行成年禮，配合農曆七夕及七娘媽誕辰，由西來庵依傳統科儀為參與青少年祈福。

新光三越台南小北門店強調，此次合作重點並非改變傳統儀式，而是透過場域轉換，讓民眾在日常活動中接觸民俗文化，也讓年輕世代理解「做十六歲」背後從成長、感恩到承擔責任的文化意義，成年禮活動開放120位名額，參加對象為2011年1月1日至2012年1月22日出生的青少年，14日前可透過新光三越官方網站報名參加。