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近27年找水日子告終！雲林草嶺內、外湖區42戶居民盼到自來水

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民昨天舉辦通水及感恩儀式。圖／村民提供
雲林縣古坑鄉草嶺村內、外湖地區日前完成簡易自來水供水，村民昨天舉辦通水及感恩儀式。圖／村民提供

雲林縣古坑草嶺村內湖、外湖地區長期無自來水，居民只能自行從溪流接管取水，九二一大地震後水脈管線受損，供水不穩，近廿七年飽受「找水」之苦。經地方歷時三年奔走，獲中央補助約七八○萬元完成簡易自來水復建，四十二戶、近百居民陸續完成接管及水表裝設，揮別缺水生活。昨天父親節舉行通水感恩儀式，村民開心直呼「終於可以放心洗澡」。

草嶺村昨在外湖玄德宮舉行內、外湖簡易自來水啟用及感恩儀式，村長陳兵通致贈感謝狀給古坑鄉長林慧如、立委劉建國服務處、台灣咖啡茶運銷合作社理事兼副總經理蘇俊豪及簡易自來水管理委員會等單位，讓居民盼到穩定水源。

陳兵通說，九二一大地震造成山區水脈及管線受損，居民只能找零星水源使用，旱季得精打細算用水。如今家戶裝妥水表，供水管線直接接到家門，居民不用再為生活用水傷腦筋，大家都很開心。

簡易自來水工程透過古坑鄉公所及立委劉建國服務處向中央爭取七八○萬元經費，重新配置供水管線、改善通往水源地道路，興建共同水塔等設施，將居民自行接設的管線整合為較完整的簡易自來水系統，前後耗時三年。

新系統由居民組織管理，每兩個月收費一次，每月基本費二五○元，廿度以內按基本費計收，超過部分每度十元。鄉長林慧如表示，草嶺目前已有石壁、草嶺及內、外湖三處簡易自來水系統，未來運用湖山水庫回饋金維護管理，確保偏遠山區供水穩定。

草嶺 古坑 缺水 921大地震

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