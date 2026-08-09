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「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南「巷仔Niau」熱銷，陸續推出相關產品，今年搭配台南運河歷史元素，化身船長搭船出航，一推出就造成搶購潮。聯合報系資料照
台南「巷仔Niau」熱銷，陸續推出相關產品，今年搭配台南運河歷史元素，化身船長搭船出航，一推出就造成搶購潮。聯合報系資料照

台南市政府推動文創商品行銷古蹟觀光，從早期「成功洋芋片」、「媽祖泡芙」等熱銷伴手禮，到自創品牌「Let's Asobi」、文化IP「巷仔Niau」周邊商品都受歡迎，不過台南市審計處認為部分商品銷售未盡理想，並有廿六項商品下架，議員也要求重新檢視商品開發策略。

文化局表示，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、愛國婦人館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田文化資產教育園區等，目前共有十二處展售據點販售自行開發及合作推出的文創商品，今年一至六月展售部累計營收達四一四五萬元，較去年同期成長近百分之四十七，銷售持續成長。

議員沈震東指出，審計處關注部分文創商品存貨管理及銷售效益，廿六項遭下架商品來源不同，有文化局自行開發與業者寄售商品，應針對銷售表現分類檢討，分析商品類型及市場反應，打造更具台南辨識度的文化商品。

「商品下架不能直接解讀為銷售不佳。」文化局長黃雅玲說，部分商品是因銷售完畢自然下架，也有部分屬早期開發商品，甚至推出逾十年，因市場需求改變而進行汰換，以海苔商品為例，也是在檢討後決定陸續退場。她表示，會持續檢視商品銷售及市場反應，強化品牌經營與商品更新，讓文創商品兼具文化價值與市場競爭力，持續帶動觀光消費。

古蹟 文創 營收 台南

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