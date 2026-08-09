去年遊客比前年少3萬人…台南收費古蹟遭點名「營運遇瓶頸」

文化古都台南，古蹟是一大觀光特色，但南市審計處發現，市府七處收費古蹟景點，去年旅遊人次較前一年減少三萬餘人次，營運遭遇瓶頸；有議員點名赤崁樓相關行銷、曝光度不足。市府表示，會透過相關措施強化觀光吸引力。

台南七處收費古蹟包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、愛國婦人館，據統計旅遊人次，二○二四年一七二萬九三七三人，二○二五年約一六九萬六四○人；今年上半年九十萬三二一八人，少於去年同期九十一萬一二二七人。

若看個別景點，左鎮化石園區、愛國婦人館、山上花園水道博物館去年比前年的人次增加，這三處今年上半年也比去年同期增加。但審計處指出，台南主要觀光遊憩區旅遊人次近年上升，七處收費古蹟景點去年卻比前年減少三萬多人，減幅百分之二點四，呈下降趨勢，營運遭遇瓶頸。

議員沈震東認為，赤崁文化園區有海神廟等重要文化景點，但整體曝光度仍不足，去年旅客人數約減少百分之三點六一。未來二期工程及旅服中心完工後，應同步強化觀光行銷與文創商品策略，把人潮帶進來。

文化局表示，二○二五年參觀人次及門票收入減少，主要受到七月至十一月間，西南氣流及丹娜絲颱風、楊柳颱風、鳳凰颱風接連影響，期間多次停班、停課，各園區配合設施檢修、環境復原，加上部分區域暫停開放所致。

文化局長黃雅玲表示，赤崁文化園區疫後售票人數及門票收入確實下降，近年透過文創商品等方式提升場館吸引力，因園區仍處於工程階段，施工勢必影響參訪體驗，但安平古堡並未出現明顯衰退，未來會結合網路行銷及AR數位導覽，推出古蹟與周邊園區套票，增加觀光吸引力。