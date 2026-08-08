曾感染小兒麻痺走過不安年代 黃敏惠見證津本喫茶部重生述說童年往事

嘉義市定古蹟「津本喫茶部」歷經修復活化，父親節下午舉行開幕典禮，市長黃敏惠出席見證古蹟築重新展開新生命。古蹟屋主王伯智醫師是肢體障礙者，讓黃敏惠回想童年曾感染小兒麻痺的過往經歷，感觸特別深。

黃敏惠表示，自己與王伯智醫師出生同一個年代，民國47至50年間，當時醫療資源不像現在如此進步，小兒麻痺對許多家庭而言，是一場難以想像的考驗。「我們這一代，很多人可能都有印象，在那個醫療還沒有這麼進步的年代，感染小兒麻痺真的非常不容易。」

黃敏惠分享，自己小時候同樣曾感染小兒麻痺，但相較於許多人，她相當幸運，能夠及時接受醫療救治，最後順利康復。她說，回頭看那個年代，許多父母看到孩子因疾病造成身體上的障礙，往往忍不住流淚，最擔心的就是孩子的未來究竟該怎麼辦。

王伯智醫師人生故事，正是突破身體限制、實現人生理想的例子。黃敏惠指出，王醫師雖然受到肢體障礙影響，卻沒有被身體上的限制困住，不僅完成醫學專業，更成為一名能夠幫助他人的醫師，「他真的克服了身體上的障礙，成為一位幫助大家的好醫師，這非常不容易。」

黃敏惠認為，津本喫茶部修復，不只是保存老建築，更保存屬於嘉義人的共同記憶。而王伯智醫師從克服身體障礙，到投入醫療工作，再到守護歷史建築的歷程，也讓這棟古蹟多了一層生命故事。她強調，每個人在人生中都可能遇到不同的限制，但只要願意努力、社會願意給予支持，就能突破困境、找到自己的價值。津本喫茶部重新開幕，象徵老建築與人的生命故事重新交會，讓歷史不只是被保存，更能繼續走進現代人的生活。